kako unaprijediti promet
Otto Barić o problemima s prometom u Zagrebu: Metro nije bauk, primarna su dva pravca!
Arhitekt Otto Barić gostovao je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića gdje je komentirao kako unaprijediti promet u Zagrebu.
"Zadnjih 30 godina Zagreb se nije suočio s rastom osobnih automobila i nije poduzeo ništa drastično da bi promijenio javni promet. Mislim da je još prije 20 godina trebalo ozbiljno krenuti ne samo u razmišljanje nego pripremu i projektiranje metroa. Bez toga da se denivelira javni promet bit će jako teško", rekao je na početku razgovora Barić.
Komentirao je i uvođenje žutih traka na Savskoj cesti.
"Žuta traka je jedan dobar instrument, ali ako se poštuje. Ono što je kod nas jednako, ako ne i gori problem, je zatvaranje križanja. Ako pogledate bilo koji europski grad vidjet ćete iscrtana križanja s mrežom žutih crta i tko uđe na primjer u Londonu, Parizu...u križanje može računati da će drugi dan imati ozbiljnu kaznu", objašnjava Barić.
"Zagreb nije grad bicikala"
Otkrio je i koji su preduvjeti za zatvaranje centra grada.
"Dva su preduvjeta. Jedan je da funkcionira javni promet tako da bude prihvatljiv svakome i da bude siguran. Druga stvar, s obzirom da je težnja da se individualni promet minorizira u Zagrebu gotovo nemoguća, u tom slučaju bi trebalo izgraditi pet do šest tisuća parkirno-garažnih mjesta u rubnom potezu", rekao je Barić.
Kao još jedan urbanistički izazov u Zagrebu navodi i pješačke zone.
"Širenje pješačkih zona apsolutno da, sadnja zelenila unutar apsolutno da, ali da bi pješačka zona funkcionirala, ljudi moraju moći doći do nje. Samo računanje da će doći biciklom, mislim da to nije Zagreb. Zagreb nije grad bicikala", kaže Barić.
"Metro se može sufinancirati"
Kao jedno od ključnih dugoročnih rješenja prometnih problema ponovno ističe izgradnju metroa, za koju smatra da se predugo odgađa.
"Ako čekamo nećemo nikad dočekati. Metro se može sufinancirati. Kada bi se ozbiljno u to krenulo, onda bi se našla i sredstva. Nije metro toliki bauk", smatra Barić i otkriva koji bi vremenski okvir bio potreban te kako bi se projektirao.
"Primarno kod nas su dva pravca, najbitniji i najhitniji je istok-zapad. Ako bi se krenulo od Dubrave do Črnomerca to bi po meni bio veliki iskorak. Isto tako smjer sjever - jug od Gračana pa recimo do zračne luke. To su ta dva smjera.
Prema projekcijama koje smo radili, to je vremenski osam godina da se realizira, a financijski bi trebalo oko milijardu i pol dvije milijarde. Tada je to izgledalo jako puno, ali međuvremenu je proračun grada porastao na tri milijarde. Mislim da je bitno da se napravi odluka i projektantski dio", kaže Barić.
Rušenje Vjesnika
Za kraj, Barić se osvrnuo i na rušenje zgrade Vjesnika.
"Mislim da je taj posao, jednom kad je odlučeno kako će se odraditi, odrađen vrhunski. Po meni tek sada dolazi bitniji dio, a to je kako kvalitetno valorizirati taj prostor.
Namjenu određuje vlasnik, ali definitivno bi struka morala dobiti svoj glas. Meni osobno sadržaj takvog mjesta bi trebao biti kvalitetni javni sadržaj, uredsko-administrativni kompleks koji bi možda i simbolizirao nešto", zaključio je Barić.
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