Otto Barić o problemima s prometom u Zagrebu: Metro nije bauk, primarna su dva pravca!

"Žuta traka je jedan dobar instrument, ali ako se poštuje. Ono što je kod nas jednako, ako ne i gori problem, je zatvaranje križanja. Ako pogledate bilo koji europski grad vidjet ćete iscrtana križanja s mrežom žutih crta i tko uđe na primjer u Londonu, Parizu...u križanje može računati da će drugi dan imati ozbiljnu kaznu", objašnjava Barić.