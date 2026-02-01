Grad i Savez zapeli oko izvođača, a brončani rukometaši žele himnu koju pjevaju u svlačionici
Oglas
Samo koju minutu nakon utakmice Grad Zagreb objavio je da doček, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, počinje u 16 sati na Trgu bana Jelačića, uz nastup Zaprešić Boysa i benda Hrvatske ruže. Vrlo je jasno gdje je odmah nastao problem, pišu Sportske novosti.
Nakon ulaska reprezentativaca u polufinale, kada je postalo vrlo izgledno da bi moglo biti dočeka i slavlja s navijačima, gradonačelnik Tomislav Tomašević nije želio odgovoriti na pitanje hoće li dopustiti nastup Thompsona, kojeg žele igrači, čija im je pjesma "Ako ne znaš što je bilo" neslužbena himna.
A onda je, u nedjeljno predvečer, krenula priča da igrači inzistiraju na dolasku Thompsona, pa i po cijenu toga da dočeka ne bude, barem ne u Zagrebu. I kako su stvari stajale u nedjelju oko 20 sati, dočeka možda neće ni biti.
Naime, SN je neslužbeno iz Saveza doznao da se sve uključene strane ne mogu dogovoriti i da velikog dočeka vrlo izvjesno neće ni biti. Za dogovor im je, navode SN, ostalo 20-ak sati. Službena potvrda o tome hoće li se doček održati ili biti otkazan zasad nije objavljena, a iz Saveza se očekuje očitovanje tijekom večeri.
Štoviše, novinarka RTL-a javila se večeras s Trga bana Jelačića u Zagrebu i rekla da su kamioni s opremom za organizaciju dočeka povučeni.
"Tehničari su dobili naredbu da vrate svu opremu za sastavljanje pozornice. Pitala sam ih, a oni kažu da su dobili informaciju da dočeka neće biti", rekla je u javljanju uživo za RTL televiziju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas