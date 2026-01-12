Najčešći oblik provala u automobile je kroz bočna stakla, tako da se razbije staklo i ukradu se predmeti koje lopov prve uoči ili nađe u vozilu. Da bi se spriječile provale u vozila i krađe iz vozila nije potrebno nikakvo novčano ulaganje, već promjena ponašanja i navika tako da se ne privlači pažnja počinitelja i da se na njega ne djeluje poticajno.