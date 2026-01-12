Vukovarskoj policiji su u petak prijavljene provale u četiri vozila. Utvrdili su kako se to dogodilo u noći na 9. siječnja. Vlasnicima vozila je pričinjena šteta, a policija provodi kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja.
Modalitet krađa i provala
Kako bi se spriječili ovakvi događaji, Policijska uprava vukovarsko-srijemska skreće pozornost građanima na modalitete krađa i provala u vozila te na mjere koje svatko može poduzeti, a koje će smanjiti vjerojatnost da postanete žrtvom kaznenog djela. Evo što poručuju:
"Provale i krađe iz osobnih vozila najčešće se događaju na parkirališnim prostorima, ispred stambenih zgrada, trgovačkih centara, zdravstvenih ili obrazovnih ustanova, i to u poslijepodnevnim i u večernjim satima.
Najčešći oblik provala u automobile je kroz bočna stakla, tako da se razbije staklo i ukradu se predmeti koje lopov prve uoči ili nađe u vozilu. Da bi se spriječile provale u vozila i krađe iz vozila nije potrebno nikakvo novčano ulaganje, već promjena ponašanja i navika tako da se ne privlači pažnja počinitelja i da se na njega ne djeluje poticajno.
Četiri savjeta za zaštitu od provala
Kako bi se zaštitili od provala i krađa iz vozila savjetujemo:
- parkirajte na vidljivom i po mogućnosti čuvanom parkiralištu,
- ne ostavljajte vrijedne stvari kao što su torbe, novčanici, mobiteli i drugo na vidljivim mjestima unutar vozila,
- kada napuštate vozilo i nakratko, ugasite motor, izvucite ključ iz kontakt brave i zaključajte vozilo,
- sva vrata vozila i poklopac prtljažnika uvijek zaključavajte, zatvarajte pomični krov i prozore", navodi policija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
