Provaljeno u četiri vozila u Vukovaru: Policija ima četiri savjeta kako spriječiti lopove

N1 Info
12. sij. 2026. 14:20
auto, prozor na automobilu, automobil PIXABAY
Kenji Ogusu from Pixabay

Vukovarskoj policiji su u petak prijavljene provale u četiri vozila. Utvrdili su kako se to dogodilo u noći na 9. siječnja. Vlasnicima vozila je pričinjena šteta, a policija provodi kriminalističko istraživanje u cilju pronalaska počinitelja.

Modalitet krađa i provala

Kako bi se spriječili ovakvi događaji, Policijska uprava vukovarsko-srijemska skreće pozornost građanima na modalitete krađa i provala u vozila te na mjere koje svatko može poduzeti, a koje će smanjiti vjerojatnost da postanete žrtvom kaznenog djela. Evo što poručuju:

"Provale i krađe iz osobnih vozila najčešće se događaju na parkirališnim prostorima, ispred stambenih zgrada, trgovačkih centara, zdravstvenih ili obrazovnih ustanova, i to u poslijepodnevnim i u večernjim satima.

Najčešći oblik provala u automobile je kroz bočna stakla, tako da se razbije staklo i ukradu se predmeti koje lopov prve uoči ili nađe u vozilu. Da bi se spriječile provale u vozila i krađe iz vozila nije potrebno nikakvo novčano ulaganje, već promjena ponašanja i navika tako da se ne privlači pažnja počinitelja i da se na njega ne djeluje poticajno.

Četiri savjeta za zaštitu od provala

Kako bi se zaštitili od provala i krađa iz vozila savjetujemo:

- parkirajte na vidljivom i po mogućnosti čuvanom parkiralištu,

- ne ostavljajte vrijedne stvari kao što su torbe, novčanici, mobiteli i drugo na vidljivim mjestima unutar vozila,

- kada napuštate vozilo i nakratko, ugasite motor, izvucite ključ iz kontakt brave i zaključajte vozilo,

- sva vrata vozila i poklopac prtljažnika uvijek zaključavajte, zatvarajte pomični krov i prozore", navodi policija.

PROČITAJTE JOŠ

