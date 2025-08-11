Pucanj u istinu: Obilježena 34. godišnjica pogibije Gordana Lederera

Da nije bilo Lederera i njegovog napora i žrtve, istaknuo je, istina o agresiji na Hrvatsku ostala bi pod ruševinama i lažima, a sjećanje na njega podsjeća nas na odgovornost u prijenosu te istine i da se svakoga dana moramo boriti protiv zaborava, manipulacije i namjernog iskrivljavanja istine koja nije samo povijesni zapis, već i temelj na kojoj gradimo budućnost.