Neizbrisiv trag

Pucanj u istinu: Obilježena 34. godišnjica pogibije Gordana Lederera

Hina
11. kol. 2025. 16:20
Snimka zaslona_Gordan Lederer
N1/Screenshot

U Hrvatskoj Kostajnici u ponedjeljak je obilježena 34. godišnjica pogibije hrvatskog snimatelja i ratnog izvjestitelja Gordana Lederera, koji je svojim objektivom, profesionalizmom i hrabrošću ostavio neizbrisiv trag u dokumentiranju istine o Domovinskom ratu.

Kod spomen-obilježja "Slomljeni pejzaž", položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a nakon molitve za poginule, umrle i nestale, ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u svom je obraćanju podsjetio na pucanj u istinu na Čukur brdu iznad Hrvatske Kostajnice prije 34 godine i na trenutke kad je cijeli svijet okretao glavu i gledao na drugu stranu, a Lederer svojom kamerom bilježio istinu koja je išla u svijet.

"Istina nije zaustavljena i priča o Domovinskom ratu otišla je u svijet zahvaljujući Gordanu i mnogim drugim snimateljima i novinarima Hrvatske radiotelevizije koji su u tim najtežim danima uslijed velikosrpske agresije na Republiku Hrvatsku svjedočili i prenosili istinu", rekao je.

PXL_Lederer spomenik
Nikola Cutuk/PIXSELL

Ta istina bila je sažeta u hrabrosti hrvatskih branitelja, u žrtvi hrvatskog naroda i u brutalnosti agresora na Banovini, ali i u mnogim drugim krajevima lijepe naše. Ta istina tada nije bila samo informacija o tome što se događa u Hrvatskoj, već i pitanje opstanka hrvatskog naroda, dodao je.

"Snimke 'Banijska ratna praskozorja' koje je Gordan odašiljao ovdje iz Hrvatske Kostajnice u svijet, senzibilizirale su i upoznale hrvatski narod, ali i cijeli svijet s brutalnosti te velikosrpske agresije i ona je bila zapravo jedini način. Jer tada, prisjetimo se, Hrvatska nije bila međunarodno priznata“, rekao je Medved.

Da nije bilo Lederera i njegovog napora i žrtve, istaknuo je, istina o agresiji na Hrvatsku ostala bi pod ruševinama i lažima, a sjećanje na njega podsjeća nas na odgovornost u prijenosu te istine i da se svakoga dana moramo boriti protiv zaborava, manipulacije i namjernog iskrivljavanja istine koja nije samo povijesni zapis, već i temelj na kojoj gradimo budućnost.

Uz članove obitelji Gordana Lederera i ministra Medveda, počast njegovoj žrtvi za Domovinu odali su i saborska zastupnica Magdalena Komes, državni tajnik i general-pukovnik u miru Drago Matanović, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Mihael Jurić, gradonačelnik Grada Hrvatska Kostajnica Dalibor Bišćan, pomoćnik glavnog ravnatelja HRT-a Renato Kunić, gradonačelnici i načelnici susjednih gradova i općina te predstavnici udruga iz Domovinskog rata i hrvatski branitelji.

Gordan Lederer poginuo je 10. kolovoza 1991. u 33. godini života na radnom zadatku. Pogođen je metkom iz snajpera tijekom snimanja hrvatskih branitelja u njihovoj akciji za vrijeme srpskih napada na Pounje. Iza sebe je ostavio mnoge zapise o prvim danima Domovinskog rata koji su kasnije montirani u legendarna "Banijska ratna praskozorja".

