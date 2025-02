Puhovski: Milanović i Plenković spuštaju ton. Imat će kontakt jer situacija je teška

Podijeli :

U Studiju uživo N1 televizije gostovao je politički analitičar Žarko Puhovski.

Puhovski je najprije komentirao izricanje presude čelniku bosanskih Srba Miloradu Dodiku i dvodnevni skup podrške njemu u Banjoj Luci, kazavši da od takvih komešanja Dodik politički živi već desetak godina.

“On je stalno na rubu, on ne može izaći iz BiH jer bi prestao biti važan kada bi izašao. On je važan kao remetilački čimbenik unutar BiH i od toga radi svoju karijeru.

Ne zaboravimo da je on bio čovjek kojeg je na neki način izabrala međunarodna zajednica nakon Radovana Karadžića i Biljane Plavšić. On je s nama iz nevladinog sektora sjedio po Europama prosvjedujući protiv onoga što je Republika Srpska radila tijekom rata”, ustvrdio je Puhovski.

“Nema spora da je proces Dodiku politički”

Dodao je da je za Dodika, po međunarodnim standardima neobično, intervenirao i hrvatski predsjednik Zoran Milanović kazavši da je proces protiv njega skandalozan.

“Uopće nema spora da kad sudite čovjeka koji je u poziciji na kakvoj je Dodik to onda jest politički proces. A taj proces još jednom tjera hrvatsku i srpsku komponentu u BiH da se drže zajedno jer većinska bošnjačka opcija očito želi preuzeti neke stvari pri čemu su oni sada pod velikim pritiskom jer se međunarodni kontekst mijenja.

Na skupu podrške Dodiku bio je i bliski suradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa Rudy Giuliani.

“On je jučer rekao da je Dodik egzemplarni primjer zastupnika demokracije i vladavine prava. Mislim da je i samog Dodika to iznenadilo, ali, kao što se kaže, poklonjneom konju se ne gleda u zube. Stvari se mijenjaju i izgleda da ljudi u BiH nisu to shvatili. Istovremeno propuštaju vjerojatno još jedan vlak za EU i to je – treba reći bez histeriziranja – možda zadnji vlak za dulje vrijeme jer Europa samu sebe jedva zadržava na okupu, a kamoli da se širi”, rekao je Puhovski.

“Trump rastura zapadni blok”

U pitanju je i opstanak Europske unije u novim globalnim okolnostima, a za to vrijeme nema suglasnosti premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Milanovića oko vanjskopolitičkih pitanja poput UN-ove rezolucije o Ukrajini.

“Okolnosti su se promijenile i čini mi se neobičnom Plenkovićeva greška da nije na vrijeme uveo u igru i neke veze s novim režimom u SAD-u. Tu je bio nespreman i to oštećuje njegovu poziciju u EU. S druge strane, sve radi za Milanovića. On ima 75 posto i jedan je od prva tri europska trumpista. Njegov problem je što nije u stanju umrežiti se sa sličnima sebi”, smatra Puhovski.

Istaknuo je da su za Hrvatsku važne stari koje se događaju iz sraza SAD-a i EU-a.

“Donald Trump doista rukama i nogama radi da rasturi zapadni blok. Tu se, uz malo pretjerivanja, može reći kako je Trump na tragu da odigra ulogu Gorbačova na zapadu. Gorbačov je rasturio istočni blok, a Trump nogama i rukama radi da to učini sa zapadnim blokom. Trump doista razbija zapadni blok u ime pravog Zapada. Pravi zapad bio bi on protiv Kine, a svi drugi su liliputanci i on s dubokim, iskrenim političkim prezirom tretira EU. On europske čelnike ne razumije kao ravnopravne ljude. On takvim razumije gospodina Kineza i gospodina Rusa, a ovi drugi usput prolaze. Tu je Milanović u pravu, da je Hrvatska u tome po strani. Ali to ne znači da neke stvari ne treba činiti i stavljati na dnevni red, što je Plenković očito predugo pokišavao na starom modelu borbe do zadnjeg Ukrajinca.”

“Rusija je za EU manja opasnost nego SAD”

Puhovski smatra da je u ovome trenutku SAD veća opasnost po Europu, nego Rusija.

“Kakva je logika da svi histerično pričaju o tomu da raste ruska opasnost, a Rusija ne može pobijediti ni Ukrajinu? Rusija je manja opasnost no ikada za Europu, ali to se nitko ne usudi reći. Nema ikakvog razloga da se sada povećavaju novci za obranu jer Rusija nije opasna. Ona je oštećena i možda će opet biti opasna za deset godina. Opasnost za EU je SAD. Trenutno je jedini “divljak” u svjetskoj politici gospodin Trump, u središtu tzv. zapada, gdje se zabavlja k’o klinac u dućanu. Jedino što je dobro jest što hoće kupovati, a ne ubijati. To je nekakav napredak”, smatra.

Plenković u neugodnoj situaciji

Govoreći o upitnosti parlamentarne većine nakon skidanja imuniteta zastupniku DP-a Josipu Dabri, Puhovski je kazao da je Milanović vrlo racionalno govorio o tome što se s Dabrom događa, ali na način na koji nije smio govoriti.

“To mogu govoriti odvjetnici i politički komentatori, ali ne i predsjednik Republike koji je zadužen za suradnju državnih organa. A on poziva ljude u Saboru da se ne ponašaju po zahtjevu DORH-a. Možemo je to prihvatio, dok se SDP, na moje ugodno iznenađenje, u ovom trenutku emancipirao od Mlanovića. Vjerojatno su u SDP-u ponosi svojim rezultatima u anketama, koje mogu zahvaliti Milanoviću, pa misle da im toliko dobro ide bez njega. SDP se ponašao kako je trebalo ponašati se, a Možemo je pristao na igru na koju ne bi smjeli pristati”, rekao je.

Puhovski smatra da je saborska većina na čelu s Plenkovićem u doista neugodnoj situaciji jer ne zna kako će skupiti 76 ruku.

“Mislim da znaju, ali da to još ne smiju reći. Međutim i oporba se našla u neugodnoj situaciji jer danas šef SDP-a Hajdaš Dončić govori da je državni odvjetnik čovjek na daljinski upravljač Vlade, a isti taj čovjek Vladu dovodi u poteškoće. Kako to povezati”, zapitao se.

“Ako Dabro i ode u pritvor, brzo će izaći. Mene zanima, a to još nitko nije rekao, je li točno da on ima državljanstvo BiH. Ako ima, tada postoji opasnost od bijega, što je puno ozbiljniji argument za pritvor. Činjenica je da u ovom trenutku taj omraženi državni odvjetnik prije svega stvara teškoće Plenkoviću”, dodao je Puhovski.

“HDZ i SDP nikad sličniji, a velika koalicija logičnija”

Na koncu, kaže, Dabro će se vratiti u Sabor i stvari će funkcionirati do naredne prilike.

“No hoće li biti naredne prilike i hoće li Plenković ipak shvatiti da je plesanje na rubu dosta opasan zanat. On se dobro držao u tome i pokušat će komponirati nekakvu većinu. A HDZ i SDP nikad nisu bili sličniji i velika koalicija bi bila logično rješenje, ali oni to iz osobnih razloga ne smiju ni pomisliti, a kamoli uraditi”, kaže.

Puhovski također smatra da će uskoro doći do razgovora Plenkovića i Milanovića.

“Bit će nekakav kontakt jer situacija je sada naprosto preteška. Sutra može doći do toga da se od Hrvatske zatraži da 300 vojnika ode na crtu razgraničenja, a netko mora odgovoriti na taj zahtjev. Trebat će neke odluke donijeti i u Bruxellesu i u New Yorku. Ima tu još nekog podmetanja (između njih dvojice), ali polako spuštaju ton i pomalo sami sebe nagovaraju na novu realnost koja bi koliko-toliko bila nova normalnost”, ustvrdio je Puhovski.

