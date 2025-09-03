Puljak o HDZ-u: "Kad god žele nešto zamračiti, uhvate se vjere i domovine"

Na pitanje znači li to da HDZ-ov gradonačelnik lakše dobiva potporu za projekte, Puljak odgovara: "To je mit. Oni građane plaše da bez HDZ-ove vertikale nema novca. Pogledajte Spaladium Arenu – građena je u vrijeme kad su sve vertikale postojale, a danas je ruglo grada. Mi smo u mandatu imali novca za sve projekte, jer kad se ne krade – ima se. Jedan od najvećih projekata u zadnjih 50 godina je Žnjan i mi smo ga doveli do kraja."