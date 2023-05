Pupovac: Ne znam kada ću više doći u sabornicu

Podijeli :

Zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac nazvao je u srijedu sramotnim toleriranje govora zastupnika Hrvatskih suverenista Željka Sačića u Saboru, smatrajući da je u njemu optužio srpsku manjinu da radi protiv Hrvatske, te dodao da „ne zna kada će više doći u sabornicu“.

„Optuživati srpsku manjinu da radi protiv hrvatske države i to tolerirati ovdje, pred vama gospodine potpredsjedniče Reiner, pred vama kolege zastupnici iz kluba manjina, a da nitko nema potrebu reći da je to opasna rabota, to je sramota. Ne znam kad ću doći više u ovu dvoranu“, rekao je Pupovac i napustio sabornicu tijekom rasprave o Izvješću o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku novca iz državnog proračuna za potrebe nacionalnih manjina, za 2021.

Pupovac je time reagirao na govor zastupnika Željka Sačića iz Hrvatskih suverenista koji je tjednik Novosti, čiji je nakladnik Srpsko narodno vijeće, optužio za “širenje protuhrvatske propagande”.

Milorad Pupovac: Nestalih ima podjednak broj i hrvatske i srpske nacionalnosti

“Neću se posebno osvrtati na Novosti, ali mi s 600 ili 700 tisuća eura financiramo protuhrvatsku propagandu, oni se obračunavaju s Republikom Hrvatskom, s našom budućnošću. Pa da li se netko pita kakve to odnose na hrvatskoj strani može ostaviti? Vi nas gurate u stanje frustracije pa se pitate zašto na Markovom trgu stoji ograda“, rekao je Sačić.

Financiranje tjednika Novosti, u iznosu od oko 600 tisuća eura, također je bio predmet govora zastupnika klubova Mosta te Za pravednu Hrvatsku.

Grmoja (Most): Vrijednosti koje zagovaraju Novosti ne dijeli većina pripadnika srpske manjine

Nikola Grmoja (Most) napomenuo je da se Novosti ne bave pitanjima koji su u interesu srpske nacionalne manjine te pozvao da se novac preusmjeri u infrastrukturne projekte u općinama s većinskim srpskim stanovništvom.

„Vrijednosti koje zagovaraju Novosti ne dijeli većina pripadnika srpske manjine, tu imamo jedan potpuno ekstremni lijevi pristup ekonomiji, a kada je riječ o odnosu prema obiteljskim vrijednostima, uvjeren sam da velika većina pripadnika srpske manjine dijeli vrijednosti koje ja zagovaram, a ne Novosti“, kazao je Grmoja.

Ružica Vukovac (Za pravednu Hrvatsku) tvrdi da spomenuti tjednik piše neistine o Domovinskim ratu i Drugom svjetskom ratu te neopravdano optužuje pojedince za mržnju prema Srbima.

VIDEO Kaos u Saboru zbog ZDS-a, padale teške riječi

„U svojim izdanjima se ne bave poticanjem kulturne autonomije, za što su im donirana sredstva, već potiču na netolerantnost prema većinskom hrvatskom narodu, grubo vrijeđajući smisao hrvatske državnosti i suverenosti te samu Republiku Hrvatsku“, rekla je.

Lijevi oporbeni klubovi pozornost su posvetili pitanjima obrazovanja pripadnika manjina i ravnopravne upotrebe manjinskog jezika i pisma.

„Hrvati su u povijesti upotrebljavali sva tri pisma: ćirilicu, glagoljicu i latinicu. No, ćirilica je postala žrtva politike i krvavog rata. Nije krivo pismo, krivi su ljudi. Vrijeme je da prestanemo ratovati s ćirilicom i prihvatimo je kao nešto što nas zbližava, a ne razdvaja“, izjavila je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Urša Raukar Gamulin.

Domagoj Hajduković iz kluba Socijaldemokrata smatra posebno važnim programe usmjerene na obrazovanje Roma, s obzirom na to da su kod njih najveći problemi glede uključivanja djece u obvezno obrazovanje.

„Sustav obrazovanja treba čuvati jezik i kulturu nacionalnih manjina, međutim, dobar dio obrazovanja manjina se ne odvija po modelima B i C, koji garantiraju veću integraciju učenika u društvo“, upozorio je.

