Radnici će imati pravo na informacije o svojem platnom razredu i prosječnim platnim razredima po spolu

Direktiva, koja je na snazi od 6. lipnja 2023., obvezuje države članice da je do 7. lipnja 2026. preuzmu u nacionalno zakonodavstvo pa je Ljubičić upozorila da je transponiranje te Direktive složen proces, a da je izrada prijedloga izmjena zakona u najavi tek za prvi kvartal 2026.. Ministarstvo rada u ovoj fazi tek treba osnovati radnu skupinu koja će izraditi predmetni nacrt, napomenula je.