Radusinović: Plenković je Tramišak učinio uslugu

Izvor: N1

Premijer Andrej Plenkoviće nakon obavljenih konzultacija, sastanka parlamentarne većine i razgovora s Ivanom Paladinom i Natašom Tramišak odlučio ih je razriješiti dužnosti ministara, a na njihova mjesta predložiti Branka Bačića i Šimu Erlića. Iz izjava premijera izgleda kako je Branko Bačić, koji je ministar graditeljstva već bio 2010. godine u Vladi Jadranke Kosor, posao dobio jer je najbliži suradnik Andreja Plenkovića. O smjenama u Newsnightu kod Ilije Jandrića govorila je kolumnistica portala Direktno.hr, Dragana Radusinović.

Radusinović je rekla da je već duže vrijeme jasno da paladina odlazi. U karakteru je premijera Plenkovića, da u toj smjeni koja mu nije po volji, ali se mora dogoditi, napravi nešto za sebe, da si može upisati jedan mali uspjeh, a ministricu Tramišak želi smjeniti već neko vrijeme. To je iznenadno, ali ne i iznenađujuće.

Dragana Radusinović kaže kako je uvijek isti razlog za smjenu ministara. “Otkad je Plenković naredio tajnici da pripremi papire za smjenu Mostovaca on od tada smjenjuje ministre s kojima ne želi raditi i ne smatra da ikada treba dati za to obrazloženje”, kaže i dodaje da to vrijedi za sve ministre koje je smjenio i da je funkciju ministra obezvrjedio.

“On kaže ja sam predsjednik HDZ-a, ja sam predsjednik Vlade, ja smjenjujem kad i koga hoću. Time ministri postaju nevažni”, kaže Radusinović i podsjeća da je Ivo Sanader stavljao imena hrvatske politike u vladu, a da sad u vladi sjede anonimni ljudi.

“On je Tramišak učinio uslugu”

Komentirala je izjave Nataše Tramišak koja je premijera upozorila da Vlada ne može biti “one man show” i da je to loše za demokraciju.

“On je možda Nataši Tramišak učinio i uslugu. Ona je izjavu dala ispred jedne jače, kompaktnije i organiziranije jedinice unutar HDZ-a koja ima određeno unutarstranačko djelovanje. E sad možda ta frakcija želi dati budućeg premijera ili premijerku ili biti važniji unutar HDZ-a. Sad imaju legitimnu poziciju da si grade takvu poziciju za budućnost, jer su izbačeni iz bliskog kruga Andreja Plenkovića. Dakle ona je defacto na dobitku i da je drugačije ovo odradila, da je davala neke mekše izjave ne bi ostala u fokusu kao snažna žena, predstavnica nekih budućih liderskih krugova ili samo liderica”, kaže Radusinović.

Kaže i kako nije neobično da joj Plenković nije dao odgovor za smjenu jer ga nije dao nikome do sad. Također, kaže kako je uzrok nepovjerenju između premijera i ministrice to što je bolje i prisnije surađivala s Ivanom Anušićem nego s Plenkovićem.

“To bi moglo dovesti do tektonskih poremećaja kod našeg premijera”, kaže Radusinović.

Plenković je na vrhuncu svoje moći i ima dobru političku prednost nad ostalim HDZ-ovcima, kaže Radusinović i kaže da je to možda jedan razlog zbog kojeg je krenuo obračunati se sa slavonskim HDZ-om.

“Imenovanje Bačića treba shvatiti kao preuzimanje odgovornosti”

Komentirala je i glas Ivana Anušića protiv smjene Nataše Tramišak. Kaže kako je moguće da su se Anušić i Plenković dogovorili za smjenu, a Anušić je protiv nje glasao da bi zadovoljio svoju bazu, ali također spominje i mogućnost da Plenković Anušića smatra nebitnim kad nije ni primjetio njegov glas protiv.

Kaže i kako Anušić i Tramiščak moraju dokazati da su dovoljno jaki da mogu pobijediti na sljedećim izborima kako bi smjenili ili ugrozili Plenkovića no dodaje i to da je pitanje koliko je Tramiščak izvan svoje baze u Slavoniji poznata u drugim dijelovima Hrvatske.

Komentirala i imenovanje Branka Bačića za ministra graditeljstva i potpredsjednika Vlade te oduzimanje fotelje Snježani Čagalj.

“Imenovanje Branka Bačića je preuzimanje potpune odgovornosti od strane HDZ-a za obnovu”, kaže Radusinović. Podsjeća da na Banovini vlada kaos do te mjere da se ne zna gdje je novac kojeg su građani skupljali za obnovu Banovine. “Građanima ostaje samo Noina arka. Pitanje je hoće li arka nositi građevinski materijal prema Banovini ili građane od tamo. Imenovanje Bačića treba shvatiti kao preuzimanje odgovornosti. I Bačić je Plenkovićev izvršitelj i Bačićev neuspjeh treba poistovjetiti s Plenkovićevim neuspjehom”, kaže kolumnistica portala Direktno.

Kaže da nema objašnjenje o oduzimanju fotelje Suzane Čagalj. Na pitanje kako je moguće da je premijer tek sad shvatio da obnova ne funkcionira Radusinović odgovora da je Plenkoviću obnova tek sad privedena njegovoj pozornosti. “Kaže kako Hrvatska ima strukturnih problema. Imamo veliku količinu novca i jako malo resursa. Moramo napraviti rekonstrukciju sustava koji upravlja obnovom Banovine. Stekli su se svi uvjeti da se toliko ubrza proces do tog stupnja da se ne zna koliko se novca u toj obnovi pokrasti”, kaže Radusiović i dodaje da ako su se dva puta bojali tuneli da se mogu i dva puta bojati tuneli.

Smatra kako uskoro treba početi pratiti koji građevinari će uskoro početi dobivati posao, ali i koji će odvjetnici dobivati posao ako se sustav centralizirano složi. “Doveli su ljude u situaciju da ih ne zanima više jesu li što ukrali ako su njima kuću obnovili”, kaže Radusinović i dodaje da će Paladina ostati upamćek kao ministar obnove vlastite imovine.

Ponavlja da su Plenkoviću ministri nebitni i da se on njima igra.

