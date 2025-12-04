"Vidimo jedan porast gripe, ali to je i očekivano jer je zimski period. Dolazi sve hladnije vrijeme, ljudi se druže u zatvorenim prostorima, a znamo da se gripa vrlo lako širi. Mi imamo sve više i više ljudi sa simptomima, pa je bilo i više testiranja. Možda se manje ljudi cijepilo nego lani, ali to nije ništa što je za ovaj period godine nezamislivo", rekla je Dijana Mayer iz HZJZ-a, a piše Dnevnik.hr.