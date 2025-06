Redatelj i glazbeni kritičar otkrio što mu je Thompson nasamo rekao o tajni svog uspjeha

"Tomašević kad je potpisao, to je bilo na 100 tisuća gledatelja a drugi dan je prodano više. Ne trebate biti pravnik da znate kad potpisujete ugovor da ako se jedna strana ne drži ugovora ili raskidate, ili potpisujete aneks. Ne znam zašto je Tomašević čekao dva tjedna prije koncerta da na tiskovnoj konferenciji objasni situaciju, jer je već sljedeći dan mogao reći; ljudi sve ok, prodali ste više karata ako idete dalje idemo modificirati da je 100 tisuća po danu, imate pet dana i sve u redu. Pričali smo s produkcijom Oasisa; oni su za 4 sata u Velikoj Britaniji prodali 1,4 milijuna ulaznica. Razmatrali su jedan koncert ili više i došli su do zaključka da to raspodijele na 17 koncerata, svaki do 100 tisuća ljudi. Ne znam zašto Tomašević nije rekao: imate limit do 120 tisuća ljudi na Hipodromu, pa svirajte ako hoćete deset dana”.