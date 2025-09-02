Reihl Kira ubio je hrvatski policajac '91.: U Zadru danas odgođena projekcija filma Mirotvorac

Gudelju je suđenje na osječkom sudu bilo treće za isti zločin. Na 20 godina zatvora osuđen je u odsutnosti 1994. Nakon što je uhićen u Njemačkoj i izručen Hrvatskoj, 1996. ponovno mu se sudilo, a na njega je 1997. primijenjen Zakon o oprostu. Ustavnom tužbom treće suđenje potaknula je udovica Josipa Reihl-Kira Jadranka Kir. Hrvatskom pravosuđu Antun Gudelj, koji je živio u Australiji, izručen je u srpnju 2007. godine.