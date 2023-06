Podijeli :

Novinar N1 Marko Repecki komentirao je dogovor premijera Andreja Plenkovića sa sindikatima da će od lipnja za 219.000 zaposlenika u državnim i javnim službama rasti plaće od 60 do 100 eura, pri čemu će najviše porasti onima s najmanjim plaćama, do 20 posto, a i regres od 300 eura primijenit će se na sve.

Je li premijer Plenković kupio socijalni mir, ovim potezom odriješio kesu i riješio sve do izbora? Na neki način je, smatra Repecki.

“To je igrokaz koji gledamo praktički svakih nekoliko godina. Sindikati nešto traže pa Vlada kao ne da, da i na kraju se dogovore. Bilo je očekivano da će na kraju pristati na zahtjeve sindikata, da će oni u cijelom ili djelomično biti usvojeni. Nije iznenađenje. Naravno da to Plenkoviću privatno koristi, javni sektor je dobar dio biračkog tijela i on je s te strane za sebe napravio dobar potez”, rekao je Repecki gostujući u N1 Studiju uživo.

Dodaje da je Plenković sve ovo mogao očekivati i ranije jer se javno hvali dobrim stanjem u javnim financijama, u proračunu, istovremeno je inflacija pa su i zaposlenici javnog sektora nezadovoljni plaćama, a cijene svega rastu.

“Privatni sektor je pretekao javni po rastu plaća i vlada nezadovoljstvo. Logično je da su sindikati tražili određeno povećanje. Ono što je problem je to što samo povećanje plaća neće dubinski riješiti probleme sa sustavom plaća u javnom sektor koji sve češće ima problema s pronalaženjem određenih profila kadrova. Pred par mjeseci smo vidjeli da se nitko nije javio na natječaj za informatičkog stručnjaka i neke druge profile koji radije rade u privatnom sektorom. Javni sektor više nije najatraktivniji jer ima niže plaće, tu će trebati puno dublje promjene nego ovi nekakvi postotci koji se daju nakon ovakvih akcija sindikata”, smatra Repecki.

Potrebno je, kaže Repecki, rješavati strukturne probleme.

“Liste čekanja u zdravstvu se neće riješiti povećanjem plaće liječnika za 10 posto. Nit će oni bit nešto zadovoljniji niti će bolnice bolje funkcionirati. Problem je da nedostaje određeni profil stručnjaka koji vjerojatno nikad neće htjeti u javni sektor, a opet im je zbog postojećeg sustava nemoguće dati veće plaće. To je sve veći problem i neće se riješiti ni najavljenim izmjenama Zakona o plaća. To bi trebalo riješiti dubljim reformam, da sa se određenim profilima stručnjaka daju dodaci koji će povećati atraktivnost rada u javnom sektoru.”

Jučerašnji scenarij nije prvi put da se premijer Plenković pojavljuje kao spasitelj pa se mnogi pitaju čemu onda uopće služe ministri.

“Znamo oduvijek da ministri u Hrvatskoj imaju vrlo malu autonomiju i kao osobe imaju mali utjecaj na kreiranje politika. Čak i ako imaju stručni background, vidimo da se lako prilagode politici. Oni su manje-više nekakve administrativne osobe, potpisuju tamo papire, utjecaj na politiku je mizeran. Njihov idejni doprinos u kojem smjeru će se odvijati stvari je mali, oni se moraju uklopiti u politiku Vlade.

Premijer se uvijek prikazuje kao dominantna figura u cijeloj toj priči, sve zasluge preuzima na sebe, a ako dođe problema, onda u prvi plan gurne nekog ispod sebe, nekog ministra. Tako je bilo i u ovoj situaciji s pregovorima oko plaća, tu je premijer Plenković nekakav Djed Mraz koji je odlučio podijeliti novac javnom sektoru i sad je on kao pozitivan. Pomalo miriše na kult ličnosti, vide se tu neke crte koje podsjećaju čak na Vučića u Srbiji, doduše u puno blažoj verziji. No općenito je kod situacija da je čovjek koji je na vrhu velike stranke kao nekakav mini diktator”, rekao je Repecki.

Ministar gospodarstva Davor Filipović demantirao je napise tjednika Nacional koji navodi da je Filipović 30. svibnja 2022. u 19.12 sati napisao i poslao putem WhatsAppa poruku Goranu Husiću, jednom od protagonista plinske mega-afere. O komunikaciji s Husićem napomenuo je: “Ne mogu komentirati poruke. Ni sa kim nisam komentirao cijene plina ni ne znam čega. Puno mi ljudi šalje poruke”. Odakle poznaje Husića, nije htio objasniti.

Repecki kaže da se iz Filipovićeve komunikacije vidi da je dosta nervozan i da ga je sve to uzdrmalo.

“Nešto tu postoji i on pokušava na prilično nespretan način izbjeći. Vidi se očito nervoza. Za poruke prvo kaže da ih nije bilo pa kaže da on dobiva puno poruka i da je bitno kako se on odnosi prema njema pa je u jednom trenutku rekao da su izvučene iz konteksta… Očito je onda da su postojale”, rekao je Repecki.

