Rimac: Vlada ne može ispuniti obećanje bar godinu dana i sindikati to znaju

Profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Rimac komentirao je u Newsroomu političke aktualnosti u Hrvatskoj, s naglaskom na štrajk službenika i namještenika na sudovima, koji traje već četiri tjedna i danas je kulminirao prosvjedom.

Čini se kao da su svi odgovorni podcijenili sindikate i zaposlene. Dojam je kao da su se vladajući preračunali.

“Jesu. S obzirom da su neke druge sindikate relativno brzo udobrovoljili, neobično je da su ovaj štrajk ostavili po strani i dopustili da toliko traje. Pravosuđe nije urgentno kao zdravstvo, ali otprije imamo sporo pravosuđe pa se loša slika još pogoršala. S time smo došli do još težeg stanja u pravosuđu, koje bez suportivnih službi ne može funkcionirati”, rekao je Rimac pa se osvrnuo na tužne priče i sudbine tih zaposlenika u štrajku:

“Imaju veliku odgovornost jer se na sudovima rješavaju neke vrlo važne ljudske sudbine. Na kraju krajeva, u gospodarskim procesima se rješavaju procesi ljudi koji su u njima zaposleni. To je odgovoran posao, bez obzira na obrazovanje potrebno za to radno mjesto. Unutar tog sustava je i modernizacija išla vrlo sporo pa je s te strane također bilo zapostavljanja sustava, što je generirano većim osobnim radom zaposlenih pa sve skupa izgleda lošije nego da se ranije išlo riješiti neefikasno sudstvo. Ovi ljudi su žrtve tog sustava i s pravom prosvjeduju, međutim, čini mi se da je Vlada, uoči izbora, shvatila da će stalno imati nekoga pred vratima i da bi sad željela te situacije smanjiti kako bi popravila imidž.”

Ipak, je li Vladi sad u interesu postići dogovor već idući tjedan? Primjerice, ministar pravosuđa Ivan Malenica još nije ponudio ništa konkretno kako bi se štrajk završio.

“Efikasno bi bilo doći do dogovora jer bi se zaštitio imidž, ali i manje bi se naštetilo proračunu. Zaoštravanje štrajka ili njegovo dovođenje do javnog prosvjeda na ulicama svakodnevno, bila bi neugodna situacija za HDZ i za Vladu. Premijer Andrej Plenković uvijek je intervenirao u tim situacijama, ali sad je pustio ministra Malenicu da nastupa sam. No, on nema ovlasti bez da to prvo premijer odobri.

Ministar Malenica obratio se prije sjednice Vlade, ali nije ponudio konkretno rješenje već je ponavljao što smo već čuli, ponajprije reformu i skorašnje povećanje plaća. No, to se svodi na “imajte strpljenja”, a sindikati su jasno dali do znanja da ih to ne zanima.

“Reforma sustava plaća u državnoj administraciji je ogroman posao za koji imamo samo prijedlog zakona koji nije prošao ni prvo čitanje. Zaposlenici i sindikati shvaćaju da je to mrkva na dugačkom štapu. Od obećanja ne mogu očekivati ništa najmanje godinu dana jer se radi o dugotrajnom poslu za dovođenje svega u sustavu u red. Također, sistematizacija ne znači da će plaće pretjerano rasti. Zato sindikati odmah traže rješenja, ali Vlada i ministar u ovom trenutku nisu spremni na ustupke”, zaključio je Rimac.

Osim štrajka, goruća politička tema je i propala koalicija Možemo i SDP-a. Tko je ostao kratkih rukava?

“Ta odluka nije tako jednostavna. Možemo je stranka koja je još u fazi formiranja svog političkog programa, pogotovo na nacionalnom nivou. Žele vidjeti kako sami kotiraju u biračkom tijelu, imaju li šanse za napredak ili se moraju fokusirati prvenstveno na Zagreb. Izlazak sa SDP-om bi značio da ne znaju gdje su i da nemaju jasne smjernice kuda i kako se razvijati. Imaju podijeljeno glasačko tijelo i teško je za očekivati da si mogu konkurirati. Svejedno, retorika i komunikacija u zajedničkom nastupu im mora biti drugačija. Jedni i drugi bi voljeli imati jaku koaliciju protiv HDZ-a jer ništa ne može motivirati birače oporbenih stranaka od toga da bi mogli skinuti HDZ s vlasti ili mu barem “otkinuti” koji mandat”, istaknuo je Rimac pa nastavio:

“SDP mora naći svoj program jer ga je kroz ovo vrijeme pomalo izgubio. Koalicija bi za Možemo bila preveliki teret i to su shvatili. Iako gube sinergijski efekt kod birača.”

