Kadrovsko resetiranje
Rinčić sutra raspisuje natječaj za 13 pročelnika: Kuloari već bruje o mogućim izabranicima
Natječaj se raspisuje na temelju odluke o reorganizaciji gradske uprave koju je Gradsko vijeće usvojilo u svibnju
Grad Rijeka raspisat će javne natječaje za pročelnička mjesta u 11 upravnih odjela i dvije službe u petak 11. rujna 2026. godine kako bi se zaključenjem natječaja okončao projekt rekonstrukcije gradske uprave, a što je jedan od prioriteta gradonačelnice Ive Rinčić, piše Damir Cupać za Novi list.
Da je ona od prvoga dana nezadovoljna načinom suradnje s aktualnim pročelnicima nije neka tajna, a jedan od razloga je činjenica da je riječ o ljudima koji su postavljeni kao čelni ljudi gradskih odjela za vrijeme SDP-ove vlasti.
Budući da je zakon takav da su oni izabrani na neodređeno vrijeme, jedini način za kadrovsku intervenciju je odluka o reorganizaciji gradske uprave, a koja je prihvaćena na sjednici Gradskoga vijeća u svibnju ove godine.
Tom je odlukom otvoren zakonski prostor za raspisivanje javnog natječaja, a samim time i za izbor ljudi koji su po volji riječkoj gradskoj vlasti.
Riječ je o potpuno legitimnim postupcima budući da je pravo na kadroviranje jedan od alata za provođenje politika koje je gradonačelnica Rinčić obećala na izborima koje je dobila u drugom krugu gotovo dvotrećinskom većinom.
Politička podrška
Kao što su u prvih šest mjeseci mandata odrađeni natječaji za direktore komunalnih društava, tako će se sada provesti natječaje za pročelnička mjesta.
Javni natječaji bit će raspisani za čelne ljude Upravnog odjela ureda Grada, Upravnog odjela za sport, gospodarski razvoj i turizam, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinu, Upravnog odjela za komunalni sustav, gradsko redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš, Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, tehničku kulturu i mlade, Upravnog odjela za kulturu i kreativni razvoj, Upravnog odjela za socijalne politike, zdravstvo i branitelje, Upravnog odjela za financije i javnu nabavu, Upravnog odjela za mjesnu samoupravu i programe zajednice, Upravnog odjela za kapitalne projekte, investicije i fondove Europske unije, Upravnog odjela za digitalni razvoj i pametni grad, te Službe za unutarnju reviziju i Službe za integrirana teritorijalna ulaganja.
Kada je ovoga proljeća gradonačelnica Rinčić krenula s kreiranjem novog ustroja, prvotna ideja je bila povećanje upravnih odjela s 10, koliko ih je u amanet ostavio Marko Filipović, na 15 (Filipović je u svom mandatu smanjio broj odjela za pet jer ih je od Vojka Obersnela zatekao 15). No, od te se ideje odustalo pa je na sjednicu Gradskog vijeća proslijeđen prijedlog o 13 novih upravnih tijela.
No, tada se gradonačelnica Rinčić našla u problemima budući da joj je zbog kurikuluma Zdravstvenog odgoja i obrazovanja suradnju otkazala gradska vijećnica Mosta Petra Mandić pa je za prihvaćanje prijedloga bilo jasno da nedostaje jedan glas. Problem je riješen na način da je priijedlog gradonačelnice podržao HDZ.
Dakle, odluka o ustrojstvu gradske uprave usvojena je s 21 glasom »za« gradskih vijećnika vladajuće koalicije Akcije mladih, Unije Kvarnera, Centra, HSU-a, Fokusa i Alternative, zatim HDZ-a, nezavisnih vijećnika izabranih s liste Marka Filipovića – Leonarda Matkovića, Stefana Mataje Mafricija i Tanje Savić – a prijedlog su podržali i predstavnik talijanske nacionalne manjine Enea Dessardo te nestranački vijećnik na listi Mosta Marinko Koljanin.
Protiv prijedloga bili su u PGS-u i Možemo!, a suzdržani su bili gradski vijećnici SDP-a IDS-a i Liste za Rijeku.
Kuloari bruje
Gradonačelnica Rinčić u nekoliko je navrata objašnjavala da se mora ići u temeljitu reorganizaciju gradske uprave s ciljem poboljšanja učinkovitosti sustava.
– Dosadašnji sustav pokazao je određene manjkavosti i potrebu prilagodbe stvarnim okolnostima. Odluka o preustroju gradske uprave je posljedica potrebe da se gradska uprava prilagodi novom vremenu i novim okolnostima. Uprava organizirana na postojeći način nije spremna odgovoriti na potrebe građana i gospodarstva.
Ovaj preustroj neće samo na drugačiji način ustrojiti upravne odjele i promijeniti njihov broj, već i omogućiti izbor novih pročelnika koji će, zaista vjerujemo, donijeti novu energiju, novu snagu, radni elan i nove načine upravljanja sustavom.
Još jednom poručujem kako zbog preustroja neće biti otpuštanja zaposlenika, ali će sigurno broj sistematiziranih radnih mjesta biti manji nego što je u postojećoj sistematizaciji, navela je Rinčić na sjednici gradskog parlamenta u svibnju ove godine.
Sada slijedi provedba javnog natječaja, a i prije nego što je raspisan krenulo je licitiranje s imenima s kojima se barata kao mogućim izabranicima.
Među njima ima i aktualnih gradskih vijećnica iz redova koalicije koja podržava Ivu Rinčić.
No, na sličan način u kuloarima se pričalo o sigurnim novim direktorima komunalnih poduzeća, a većina tih informacija pokazala se netočnima.
Nedavno je proveden i javni natječaj za ravnatelja nove gradske ustanove, Zavoda za prostorno uređenje, a na koji se javio i gradski vijećnik Centra Marin Račić. Činilo se da je pitanje prvog čovjeka Zavoda riješeno, ali na kraju je izabrana Marina Smokvina.
Budući da je član Upravnog vijeća Zavoda Nenad Kocijan podnio ostavku na to mjesto gradonačelnici Ivi Rinčić, jer je ocijenio da je natječaj proveden nezakonito, na to je mjesto izabran spomenuti Račić.
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