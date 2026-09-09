Rinčić sutra raspisuje natječaj za 13 pročelnika: Kuloari već bruje o mogućim izabranicima

Javni natječaji bit će raspisani za čelne ljude Upravnog odjela ureda Grada, Upravnog odjela za sport, gospodarski razvoj i turizam, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i imovinu, Upravnog odjela za komunalni sustav, gradsko redarstvo, sigurnost, mobilnost i okoliš, Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, tehničku kulturu i mlade, Upravnog odjela za kulturu i kreativni razvoj, Upravnog odjela za socijalne politike, zdravstvo i branitelje, Upravnog odjela za financije i javnu nabavu, Upravnog odjela za mjesnu samoupravu i programe zajednice, Upravnog odjela za kapitalne projekte, investicije i fondove Europske unije, Upravnog odjela za digitalni razvoj i pametni grad, te Službe za unutarnju reviziju i Službe za integrirana teritorijalna ulaganja.