uklonjen mural
Iva Rinčić: Vodim Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice
Riječka gradonačelnica Iva Rinčić oglasila se priopćenjem povodom javne polemike oko uklanjanja murala sa zida uz Osnovnu školu Ivana Zajca.
Priopćenje u nastavku prenosimo u cijelosti:
"U istom tjednu, praktički u istom danu, doživjela sam napade i s lijeve i s desne strane. Dok mi s lijeva bivši gradonačelnik Obersnel poručuje da sam se ‘prepustila desnici’, s desne strane saborski zastupnik Miletić objavljuje da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za mene. I pazi paradoksa – upravo mi Miletić postavlja Obersnela kao mjerilo mudrog upravljanja.
Hvala Vojko, hvala Marine. Boljoj potvrdi vlastitog političkog puta nisam se mogla ni nadati.
Vas dvojica, koji se inače ne slažete ni u čemu, savršeno se slažete u jednome: grad mora biti ideološka utvrda i s njezinih zidina treba ugađati samo svojim biračima. Poruka je jasna – stani pod naš barjak, nauči parole i vojska je tvoja. Te se bitke kod nas biju desetljećima baš zato što ih nitko ne želi dobiti. Neriješen rezultat je najisplativiji za sve koji od tih podjela žive.
Moja poruka njima, ali i svim Riječanima je kratka i jasna: ne pada mi na pamet. Hrabrost je izaći iz tog stroja koji nas tjera na stalna svrstavanja. Ovaj grad zaslužuje da ga se napokon vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama.
Obersnelova ostavština: Umjesto odgovornosti – ideološka magla
Pročitala sam intervju bivšeg gradonačelnika. Čovjeka koji je gradom upravljao dvadeset i jednu godinu red je čitati pažljivo. Ipak, u cijelom tom tekstu našla sam sve osim jedne jedine riječi: odgovornost.
Po njemu, za izborni poraz kriv je nasljednik. Za stanje u društvu krive su škole, mediji i mreže. Za USKOK-ovu optužnicu krivi su ‘motivi tužiteljstva’. Ispada da u dva desetljeća njegove vlasti nikada nije bio kriv onaj tko je vlast imao. Sve što je sporno, uvijek je tuđe. Zamjera mi nedostatak vizije i strasti, ali brojke govore same za sebe: između 2001. i 2021. Rijeka je ostala bez svakog četvrtog stanovnika, a u četrdeset godina nismo dobili nijednu novu osnovnu školu.
Moja bi preporuka bila da je sav taj žar, umjesto u ideologiju, uložio u to da se dvije najvrjednije gradske lokacije za garaže ne prepuste privatnim investitorima koji danas građanima diktiraju cijene. Da je uložio u kolodvor kojeg se ne bismo sramili ili u čist grad. Problem čistoće, koji mi danas velikodušno predbacuje, nije nastao jučer.
Ja ću radije raditi prljavi posao čišćenja sustava na kojem se ne dobivaju aplauzi, otrpjeti kritiku i graditi – nego se baviti ideološkom maglom. Rijeka jest i ostaje antifašistički grad. Antifašizam je civilizacijska vrijednost svih Riječana, a ne stranačko vlasništvo i štit od optužnica. Za čovjeka s potvrđenom optužnicom, u tom intervjuu je previše moraliziranja. Bilo bi mudrije da se posveti čišćenju vlastitog imena u sudnici, umjesto da pljuje po politici iz koje se povukao. Što je sudnica bliže, graja o simbolima je glasnija. Ovaj intervju je samo sjena koja prosvjeduje što je netko upalio svjetlo. Rijeka više nije Platonova pećina – s lažnim prorocima ne raspravljam, a sudu prepuštam ono što je sudsko.
Red i zakon na riječkim zidovima: Pravila moraju vrijediti za sve
Što se tiče uklanjanja grafita i murala pokraj škole, želim da stvari budu potpuno jasne i ogoljene od političkih manipulacija. S tehničke i proceduralne strane, nadležni gradski odjel postupio je isključivo po zakonu i po službenoj dužnosti. Nakon zajedničkog izvida policije i komunalnih redara, utvrđeno je da je mural postavljen bespravno, bez ikakve dozvole, suglasnosti ili projekta.
Komunalni red ne može biti selektivan – ili se provodi, ili se ne provodi. Pravila o uklanjanju nelegalnih grafita s javnih površina moraju vrijediti jednako za sve i u tome ne smije biti povlaštenih. Red je red. Mural nije uklonjen zbog svog sadržaja, nego zato što nije imao dozvolu.
To ni na koji način ne umanjuje našu povijest niti sjećanje na one koji su za nju zaslužni. Poginulim braniteljima dugujemo trajan i najdublji pijetet. Oni su položili ono najvrjednije na oltar domovine i to je dio naše zajedničke povijesti. No, upravo zbog veličine njihove žrtve, počast zaslužnim braniteljima ne smije se odavati stihijski, nelegalnim crtežima po školskim zidovima koji onda postaju poligon za politička prepucavanja.
Spomen-obilježja i mjesta sjećanja moramo graditi dostojanstveno, institucionalno i u izravnom dogovoru sa samim braniteljima i njihovim udrugama. Ti razgovori su u Rijeci već počeli jer nam je stvarni cilj pronaći rješenja kroz otvoren dijalog. Na taj način stvaramo trajnu vrijednost koja ujedinjuje, a ne razdvaja – ali uvijek u skladu sa zakonom i pravilima koja obvezuju svakog građanina ovog grada.
Načelno o ideologiji: Suočavanje s društvenom šizofrenijom
Kada se odmaknemo od tehničkih pravila i uđemo na teren teoretske rasprave o ideologiji, suočavamo se sa šizofrenom situacijom koju nije stvorila Rijeka. Govorimo o ustavnom poretku u kojem država određene sporne simbole i pozdrave jednom rukom kažnjava, a drugom tolerira. Zabranjeni su, a odzvanjaju stadionima; protuustavni su prema odlukama Ustavnog suda, a dižu se na noge kad god nekome zatreba za prikupljanje političkih bodova.
Iz te se društvene šizofrenije ne izlazi tako da svaki školski zid u svakom gradu pretvorimo u ideološku bojišnicu. Kako da sutra u učionici nastavnica učeniku objasni teoretsku razliku između onoga što piše u udžbeniku i onoga što se tolerira na ulici? Tko simbole koristi kao štit, ne brani te simbole nego sebe i svoj politički interes.
Dok država ne smogne hrabrosti da zakonom jasno i konačno presiječe ovu priču, ja ću raditi jedino što odgovorna vlast smije: primjenjivati isti kriterij prema svima. Nisam zabranila koncert koji zakon dopušta – zamjerila mi je jedna utvrda. Uklonjeno je s javne površine ono što nema dozvolu – zamjerila mi je druga. Kriterij je cijelo vrijeme isti: zakon, a ne moj privatni ukus. Saborski zastupnik Miletić je prisegnuo na taj Ustav i zakon. Ako mu se zakonski okviri i odluke Ustavnog suda ne sviđaju, neka skupi potpise kolega i pokrene izmjenu zakona u Saboru. Sve drugo – galamiti iza zastupničkog imuniteta dok građani koji ga poslušaju plaćaju kazne – obična je predstava na tuđi račun.
Moja odgovornost je jasna
Bivši gradonačelnik prigovara da se sustav već godinu dana bavi sam sobom. To je istina, jer čistimo sustav koji je dvadeset godina bio podređen jednom autokratu – sustav u kojem projekt koji nije bio ideološki podoban nije mogao ni nastati. Ali u jednome mu dajem za pravo: odgovornost za ono što slijedi je isključivo moja.
Prihvaćam je unaprijed, otvoreno i poimence pred svim građanima Rijeke:
Odgovorna sam za Kantridu, koja mora dobiti status stadiona od nacionalnog značaja.
Odgovorna sam za kvartovske garaže, koje prvi put pripremamo kroz ozbiljne studije izvedivosti, a ne iza zatvorenih vrata s podobnim poduzetnicima.
Odgovorna sam za priuštive stanove na gradskim lokacijama, a ne za dijeljenje gradskih kvadrata stranačkim ‘zaslužnicima’.
Odgovorna sam za Deltu, koju ćemo vratiti Riječanima kao zelenu oazu i stvarni izlazak grada na more.
Čišći grad i jasna pravila preduvjet su nove Rijeke. Neka nas po tome mjere. Bukačima s ljevice i desnice ostavljam njihovo. Ja se vraćam vođenju Rijeke i realizaciji projekata."
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