Iva Rinčić: Vodim Rijeku, a ne ideološke ratove ljevice i desnice

Ja ću radije raditi prljavi posao čišćenja sustava na kojem se ne dobivaju aplauzi, otrpjeti kritiku i graditi – nego se baviti ideološkom maglom. Rijeka jest i ostaje antifašistički grad. Antifašizam je civilizacijska vrijednost svih Riječana, a ne stranačko vlasništvo i štit od optužnica. Za čovjeka s potvrđenom optužnicom, u tom intervjuu je previše moraliziranja. Bilo bi mudrije da se posveti čišćenju vlastitog imena u sudnici, umjesto da pljuje po politici iz koje se povukao. Što je sudnica bliže, graja o simbolima je glasnija. Ovaj intervju je samo sjena koja prosvjeduje što je netko upalio svjetlo. Rijeka više nije Platonova pećina – s lažnim prorocima ne raspravljam, a sudu prepuštam ono što je sudsko.