Robert Hranj o vojnom roku: Obaveza za žene? Bilo bi nerazumno odbaciti više od 50 posto posto populacije

"Danas one mogu ići na dragovoljnu vojnu obuku, ali zakon ne prepoznaje njihovu obavezu da se vojno obučavaju. Smatram da bi izjednačavanje muškaraca i žena po pitanju obaveze odlaska na vojnu obuku imalo više pozitivnih nego negativnih elemenata: dodatno bi potvrdili težnju da ojačamo rodnu ravnopravnost, na primjer izbjegao bi se argument nejednakih prava kod kasnijeg zapošljavanja u državnim službama; dodatno, na svim razinama u OS bi se u praksi jačala i potvrđivala načela rodne ravnopravnosti, što bi se moglo pozitivno reflektirati i na cijelo društvo, a ne treba ni zaboraviti da žene čine više od 50 posto posto populacije i bilo bi pomalo nerazumno odbaciti tako veliki populacijski i intelektualni potencijal. Mislim da bi nam i po tom pitanju tzv. norveški model mogao poslužiti kao primjer", zaključio je.