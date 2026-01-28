O NOVOM MINISTRU FINANCIJA
Tomica za sve resore? Sanader: To je odlično! Glasovac: Pun je afera!
Što donosi novi ministar financija Tomislav Ćorić i što se od njega očekuje, s našom Natašom Božić komentirali su Ante Sanader (HDZ) i Sabina Glasovac (SDP).
Danas su održane dvije sjednice odbora na kojima je predstavljen budući ministar financija Tomislav Ćorić, a naša Nataša Božić razgovarala je razgovarala s predstavnikom vladajućih Antom Sanaderom iz HDZ-a, te Sabinom Glasovac iz SDP-a.
Upitan za komentar činjenice da je ovo Ćoriću četvrti ministarski mandat, nakon što je, prije preuzimanja pozicije viceguvernera HNB-a, obnašao dužnost ministra rada i mirovinskog sustava, ministra zaštite okoliša i energetike, te ministra gospodarstva i održivog razvoja, Sanader kaže:
"Mislim da je to prednost. Obično kad gledate doktora, stari iskusni doktor - on je najbolji, mehaničar, on je najbolji, ovdje ministar u četvrtom ministarskom mandatu sigurno je najbolji, kad bi gledali vlastiti menadžment, vlastitu tvrtku tražili bi najbolje, najiskusnije, sigurno ne bi tražili početnike. Zato mislim da je ovo odlično rješenje, jer ministar razumije, bio je u vrlo tri važna resora ministarska, i sigurno će se lako uklopiti u mjesto ministra financija."
Glasovac, pak kaže: "Ne znam što bi uopće ministar Ćorić donijeti novoga u Vladu, a da to nije imao prilike, pa čak i odgovornosti činiti u prethodnim mandatima. A ti njegovi mandati nije baš da su prošli nezapaženo. Oni su iza sebe ostavili dosta štete po Hrvatsku, podsjetit ću samo da je on jedan od bitnih aktera u aferi Krš-Pađene, da je on osoba koja je itekako sudjelovala u tome da izgubimo rafineriju Sisak, da na neki način umrtvimo rafineriju u Rijeci, on je osoba koja je opterećena brojnim aferama, pa ako hoćete i JANAF-om, koji se ozbiljno poigravao s hrvatskim nacionalnim interesima. Ne znam što bi takav čovjek mogao donijeti Vladi i našoj zemlji u kojoj 800.000 umirovljenika živi s mirovinama koje su niže od 700 eura, koji se suočavaju svaki dan s inflacijom."
Što je vama ostalo upečatljivo iz Ćorićevih prethodnih mandata?
Sanader kaže: "Ostalo je da je vrijedno radio, da je pokazao rezultate u svim tim resorima gdje je bio, i da je sigurno stručnjak fakultetski, a onda i u životu kroz svoje ministarske funkcije ostvario niz rezultata, zato je i pozvan ovdje. Bio je i viceguverner HNB-a", ističe Sanader, odbacivši da su iz Vlade prozivali HNB kao krivce za inflaciju, rekavši kako to "nije bilo prozivanje takvog tipa". Ističe da su rezultati HNB-a poznati, navevši primjer guvernera Vujčića koji je izabran za potpredsjednika Europske središnje banke.
Glasovac kaže: "Meni je, možda ću grubo reći, nakaradno da na pozicije guvernera i viceguvernera idu politički aktivne osobe, pogotovo bivši ministri. Ali evo, sad smo imali prilike vidjeti tu nesposobnost ministra Ćorića i na poziciji viceguvernera HNB-a jer on je sigurno jedan od ovog trokuta najodgovornijih za poraz koji hrvatski građani trpe u borbi s inflacijom". Glasovac je kritizirala HNB, rekavši kako sve ove godine gledaju sa strane i ne čine ništa kako bi olakšali inflatorni udar na građane.
Što Sanader očekuje od ministra financija u budućnosti?
"Program Vlade je ono što svaki ministar prati i dužan je i odgovoran provoditi. Uspjesi ove Vlade su sigurno veliki, kreditni rejting koje su nam dale sve tri kreditne agencije sigurno ne bi bio kao plod dobre volje ili plod neke zabave. Vi znate da kad je SDP bio na vlasti da je kreditni rejting bio u smeću, da je on sad investicijski skoro najveći stupanj. Mjerilo je ono što vam kaže netko neovisan sa strane, i to najbolje potvrđuje rad i kvalitetu ove Vlade. 19 kvartala imamo rast, to su uspjesi ogromni, to ne može nitko negirati, može se sada nabacivati blatom tko hoće, ali realni rezultati su tu. Sutra nam dolazi glavni tajnik OECD-a, ulazimo u OECD,... Sve je to rezultat rada i kvalitete ove Vlade koje je netko sa strane procijenio, a ne mi ili opozicija."
Što Glasovac zamjera bivšem ministru Primorcu i što očekuje od novog ministra?
"Ako gledamo samo rezultate, ono što ja njemu zamjeram je porezna reforma koju je on nosio na svojim leđima, naravno da je to bila porezna reforma Vlade, kroz koju na žalost i dalje nismo rasteretili od strašnog oporezivanja rad, ali smo i dalje bili blagonakloni prema kapitalu i prema bogatima. Drugo što mu zamjeram je ova bezuspješna borba protiv inflacije, tu smo potpuno poraženi. Još više od nas političara su poraženi hrvatski građani. Tako da ja od novog ministra ne očekujem puno, apsolutno ne očekujem puno, ja bih voljela kad bi on imao nekakve rezultate, prije svega zbog naših građana koji zaista teško žive, naša inflacija je treća po visini u eurozoni, ali bojim se da Tomislav Ćorić nije tome dorastao, niti da je to njegova misija."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare