Tomica za sve resore? Sanader: To je odlično! Glasovac: Pun je afera!

Glasovac, pak kaže: "Ne znam što bi uopće ministar Ćorić donijeti novoga u Vladu, a da to nije imao prilike, pa čak i odgovornosti činiti u prethodnim mandatima. A ti njegovi mandati nije baš da su prošli nezapaženo. Oni su iza sebe ostavili dosta štete po Hrvatsku, podsjetit ću samo da je on jedan od bitnih aktera u aferi Krš-Pađene, da je on osoba koja je itekako sudjelovala u tome da izgubimo rafineriju Sisak, da na neki način umrtvimo rafineriju u Rijeci, on je osoba koja je opterećena brojnim aferama, pa ako hoćete i JANAF-om, koji se ozbiljno poigravao s hrvatskim nacionalnim interesima. Ne znam što bi takav čovjek mogao donijeti Vladi i našoj zemlji u kojoj 800.000 umirovljenika živi s mirovinama koje su niže od 700 eura, koji se suočavaju svaki dan s inflacijom."