ČEKA SE DOGOVOR
Sabor će sutra utvrditi kandidate za tri suca Ustavnog suda
Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u petak bi trebao utvrditi kandidate za izbor troje sudaca Ustavnog suda, no o njima vladajući i oporba nisu postigli dogovor, dok će se na plenarnoj sjednici raspravljati o tri zakona vezana uz radnike profesionalno izložene azbestu.
Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je da HDZ i parlamentarna većina čvrsto podržavaju suca Vrhovnog suda Željka Pajalića i odvjetnika Mladena Sučevića za suce Ustavnog suda te poručio da će prihvatiti onoga koga će oporba predložiti kako bi Ustavni sud bio kompletan, ako oporba prihvati njihove kandidate. Također, ponovio je kako HDZ rješenje vidi u tome da se u paketu izaberu tri suca Ustavnog suda i predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda.
No, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić isti dan poručio je da SDP neće pristati na "ucjene i javno licitiranje imenima" kandidata za ustavne suce. Naveo je i da je "nulti korak" razdvajanje izbora predsjednika Vrhovnog suda od izbora tri suca Ustavnog suda.
Lijeva oporba poručila je danas da sutra na Odboru neće glasati za HDZ-ov prijedlog, a Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdila je kako je jasno da je premijer Andrej Plenković odlučio poništiti natječaj.
Ustavni sud RH radi u krnjem sastavu, s deset sudaca, s obzirom na to da je u nedjelju 12. travnja istekao produljeni šestomjesečni mandat bivšem predsjedniku te institucije Miroslavu Šeparoviću, te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu, a Sabor u međuvremenu, zbog političkih sukoba, nije izabrao tri nova suca. Osmogodišnji mandat istekao im je 12. listopada prošle godine, a kako do tog datuma nisu izabrani, mandat im je po sili zakona produljen za još šest mjeseci.
Tri zakona vezana uz radnike izložene azbestu
Na plenarnoj sjednici Sabor će raspraviti tri zakona vezana uz radnike profesionalno izložene azbestu kojima se proširuje popis bolesti povezanih s izlaganjem azbestu na radu, a samim time i pravo na novčanu naknadu.
Zastupnici će raspraviti prijedlog Zakona o listi profesionalnih bolesti kojima se proširuje na rak probavnih organa i rak jajnika kao profesionalne bolesti uzrokovane izlaganjem azbestu. Tim se izmjenama uspostavlja i pravna osnova za priznavanje svih relevantnih profesionalnih bolesti uzrokovanih izlaganjem azbestu, čime se omogućuje oboljelim radnicima ostvarivanje prava iz sustava zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.
Izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu, koji se usklađuje s EU Direktivom, proširuje se popis bolesti i na maligne tumore dišnog sustava uzrokovane azbestom (pluća, bronha, grkljana), jajnika i probavnog sustava (ždrijela, želuca, debelog crijeva i rektuma), uz bolesti dišnog sustava uzrokovane azbestom (azbestoza pluća i plak poplućnice, difuzna zadebljanja poplućnice, kronični pleuralni izljev) i mezoteliom seroznih membrana.
Time će se omogućiti učinkovitija provedba stručnog nadzora radnika te unaprijediti dijagnostika i pravodobno prepoznavanje profesionalnih bolesti.
Također, zastupnici će raspraviti i izmjene Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu kojim se dopunjuje popis bolesti za koje je utvrđeno da mogu biti posljedica izloženosti slobodnim vlaknima. Izmjenama se i pojednostavljuje i postupak isplate novčanih naknada predviđanjem isplate cjelokupnog iznosa odmah po pravomoćnosti rješenja Povjerenstva, umjesto obročne isplate kroz tri godine.
U tu svrhu u proračunu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2026. godinu osigurano je 357.370 eura, za 2027. godinu 268.076 te za 2028. godinu 178.783 eura.
