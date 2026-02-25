Oglas

Kumovale gužve

Sabor kasnio gotovo pola sata: "Postalo je pravi pothvat stići do ovdje"

author
Hina
|
25. velj. 2026. 10:49
25.02.2026., Zagreb - Sabor je 9. sjednicu nastavio raspravom o Prijedlogu zakona o priustivom stanovanju. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Sasvim neuobičajeno, uz kašnjenje od gotovo pola sata, Hrvatski sabor u srijedu je nastavio svoj rad raspravom o Prijedlogu zakona o priuštivom stanovanju, kašnjenju je 'kumovao' i zagrebački promet, odnosno gužve u njemu.

Oglas

Predsjedavajući akademik Željko Reiner, čiji su dolazak zastupnici popratili pljeskom, ispričao se zbog kašnjenja kazavši kako je „postalo pravi pothvat“ stići sa Rebra do Sabora, odnosno Črnomerca gdje zasjeda.

„Najiskrenije se ispričavam što kasnimo, ali postalo je pravi pothvat stići sa Rebra do ovdje“, rekao je Reiner zastupnicima.

„U svakom slučaju, uranio“, dobacio mu je iz klupe Miro Bulj (Most) koji je i ranije, dok se čekao Reinerov dolazak, komentirao nastalu situaciju.

Naime, tajnica plenarne sjednice Kristina Omrčen Zadro, zastupnicima, koji su čekali početak rada, prenijela je kako je „gužva u prometu“ i kako će sjednicu voditi Reiner.

„Ja mislio da su pregovori u koaliciji“, dometnuo je Bulj.

Prijedlog zakona o priuštivom stanovanju, koji 'brani' potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva Branko Bačič pobudio je veliko zanimanje među zastupnicima, već sada za raspravu ih se prijavila trećina, a sasvim je izvjesno da taj broj nije konačan. 

Zbog činjenice da će rasprava o njemu dugo trajati, o planu usklađivanja zakonodavnih aktivnosti s pravnom stečevinom EU za 2026., Sabor će, umjesto danas, kako je ranije planirao, raspravljati u petak.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Sabor gužve zagreb

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ