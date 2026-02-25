FOTO / Kilometarske kolone na granici, čeka se satima: Prekinut promet za teretna vozila

Hrvatski autoklub (HAK) objavio je da je zbog tehničkih problema u Srbiji na graničnim prijelazima Bajakovo i Batina u oba smjera prekinut promet teretnih vozila.
Uprave granične policije Srbije je u 7:15 objavila da su na prijelazima diljem Srbije nastale kilometarske kolone, a najveće su gužve na granici s Hrvatskom i Mađarskom.
Najgore je na Horgošu, na granici s Mađarskom, gdje vozači kamiona na izlazak iz zemlje čekaju oko šest sati.
Iz Sektora za granicu Policijske uprave osječko-baranjske za DNEVNIK.hr su rekli da je riječ o problemu s informacijskim sustavom koji je nastao u Srbiji.
