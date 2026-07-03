Sanader: Ovo što radi Milanović je najbolja potvrda da nam hitno trebaju novi ustavni suci

"I onda u toj situaciji svatko može govoriti kako je nešto ustavno ili neustavno. To je tragedija, mi se borimo da institucije rade. Ova institucija je prevažna i ovo što radi Milanović je najbolja potvrda da je hitno potreban puni sastav Ustavnog suda, koji može onda govoriti što je ustavno, što nije. A ne da svatko sebi daje za pravo da tumači Ustav", opetovao je.