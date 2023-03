Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas je u službenom posjetu Sloveniji. Jedna od tema mogla bi biti i granično pitanje. Nedavno su slovenski ribari zbog brojnih kazni za ribolov u Piranskom zaljevu pokrenuli postupak pred Europskim sudom. No i hrvatski ribari i dalje dobivaju kazne od slovenske policije. Naš Ranko Stojanac razgovarao je jutros u Savudriji s hrvatskim ribarom Eziom Kocijančićem.

Hrvatski ribari i nisu neki optimsti, ne vjeruju da će se, barem ne u dogledno vrijeme, riješiti problem “bunta kazni”.

Slovenskim ribarima redovito stižu kazne iz Hrvatske i obratno. Što sada? Slovenski ribari tužili Hrvatsku sudu u Strasbourgu: “Naplaćuju nam kazne”

“Od sastanka ništa ne očekujem. Toliko dugo to već traje, razgovaralo se, a nikad ništa. Mislim da neće još dugo biti kraja tome. Svkai put kad izađemo, kazne stižu. Policija ide s nama, stalno nas prati, nema na moru problema. Faktički radimo u našim vodama, ali ispada da smo lopovi da lovimo na njihovoj strani”, rekao je Kocijančić.

Problem je odluka arbitraže od prije gotovo šest godinu koju Hrvatska ne priznaje, a Slovenija provodi.

“Saznali smo na kraju da je to bila kamuflaža, da je bilo korupcije u postupku, mi to nećemo dopustiti. Mi ne idemo preko crte 318, a oni dođu preko. Mi se ne usudimo preko”, rekao je Kocijanić koji više niti ne zna koliko je kazni dobio jer one stižu svaki dan.

“Samo otvorim i nosim tamo…. Od tih kazni s naše hrvatske strane profit imaju samo odvjetnici. Oni zarađuju brdo para. Dvije kazne na dan, najmanje 400 eura na dan samo da položim na sudu. Nijednu nisam nikad pobijedio”, kaže Kocijančić.

Sa slovenskim kolegama pa i policijom su ipak u dobrim odnosima i pravih incidenata, kaže, zapravo nema. “Nikad nisu došli na brod. Pričamo lijepo, nikakav problem. Kad uđem u sporno područje, oni me snime i odu. Mogu cijeli dan biti tamo neće više doći. Ulaskom Hrvatske u Schengen se ništa nije promijenilo, jedino turisti mogu prijeći bez problema. Ja se moram zaustaviti, oni moraju registrirati da smo to mi. Postali smo kolege s policijom, i našom i njihovom.”

Sporna je famozna crta 318.

“Mi želimo naše, oni bi htjeli do Novigrada. Sveti Odorik nije prava granica, to svi znaju, to znaju i Slovenci. Mi ribarimo do 318, ali bit će dana kada ćemo možda i mi dignuti malo nereda”, rekao je Kocijančić.

Vladi poručuje “da se drži granice 318 i da se ne mičemo od tamo”.

