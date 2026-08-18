DEMANTIRAO TVRDNJE
SDP-ov gradonačelnik obustavio dovoz otpada u Ogulinu: "Hrpa laži, haranga s Facebooka"
Ogulinski gradonačelnik Dalibor Domitrović izvijestio je u utorak da je prošloga petka obustavio dovoz otpada na odlagalište Sodol riskirajući sankcije, ne bi li pridobio pozornost i demantirao niz lažnih tvrdnji na anonimnim Facebook stranicama, pa i o dovozu opasnog otpada.
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Domitrović (SDP) je na konferenciji za novinare dematirao da na odlagalište Sodol dolazi 35 kamiona dnevno i da se dovozi opasni otpad. Kapacitet odlagališta je osam kamiona dnevno, dovozi se miješani komunalni otpad iz drugih sredina posredstvom dva poduzeća s potvrdom o porijeklu, kazao je.
Objasnio je da je osobno u svojstvu Skupštine tvrtke Stambeno-komunalno gospodarstvo Ogulin obustavio dovoz otpada iz drugih jedinica lokalne samouprave ne bi li pridobio medijsku pažnju radi demantiranja napisa na društvenim mrežama.
"Zatvorili smo odlagalište da bismo ukazali na hrpu laži koje se plasiraju u zadnje vrijeme, a riječ je o harangi s notornih Facebook stranica, te da iznesemo točne podatke vezane za odlagalište“, rekao je ogulinski gradonačelnik, dodavši kako su neke od tih napisa prenijeli mediji bez provjere.
'Vladajući ne trpaju lovu u džepove'
Rekao je i da se otpad iz drugih jedinica lokalne samouprave dovozi na temelju ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pa je moguće da će zbog prekida dovoza Ogulin biti kažnjen, no najavio je ukidanje zabrane dovoza.
Domitrović je rekao kako Sodol redovito obilazi inspekcija zaštite okoliša, posljednji puta u lipnju, te da nije utvrđeno nikakvo zagađenje. Negirao je da se skrivaju podaci o odlagalištu.
Negirao je tvrdnje da se na odlagalištu „zgrće velika lova“ i da vladajući „trpaju lovu u džepove“. „Cijena odlaganja po toni je 110 eura i to se plaća putem računa“, kazao je.
"Desetke puta smo iznosili javno podatke, svi su ugovori objavljeni javno. Prije par dana smo dobili zahtjev Županije karlovačke koja nas traži hrpu podataka. Dostavit ćemo ih i sve ih objaviti", najavio je.
Kazao je i da se ne dovozi otpad iz Slovenije,. Ako ga dovoze vozila slovenskih registracija tada je riječ o prijevoznicima, te istaknuo da odlagalište radi od 7 do 15 sati i da se izvan tog razdoblja otpad ne zaprima, pa tako niti noću.
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