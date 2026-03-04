SDP u minusu od 2,5 milijuna eura, HDZ u plusu od 3,7 milijuna eura, a i stranci Možemo ide odlično

Prošlu, godinu lokalnih izbora, sedam saborskih stranaka zaključilo je s viškom prihoda, a 13 s manjkom, no olakotna je okolnost da ih je većina od prije imala višak kojim je pokrila prošlogodišnji manjak. Jedna od onih kojoj to nije pošlo za rukom je SDP koji će u slijedećem razdoblju morati naći način i pokriti manjak od 2, 5 milijuna eura.