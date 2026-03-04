STRANAČKE FINANCIJE
SDP u minusu od 2,5 milijuna eura, HDZ u plusu od 3,7 milijuna eura, a i stranci Možemo ide odlično
Svih 20 stranaka zastupljenih u Hrvatskom saboru ispunilo je svoju zakonsku obvezu i Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) na vrijeme dostavilo izvještaj o poslovanju u prošloj godini, jedno je HSLS to učinio izvan propisanog roka.
Sve političke stranke, nezavisni zastupnici i nezavisni vijećnici trebali su najkasnije do ponoći 2. ožujka DIP-u dostaviti svoja izvješća, a HSLS je to učinio 3. ožujka malo prije podneva, pokazuju podaci DIP-a.
Prošlu, godinu lokalnih izbora, sedam saborskih stranaka zaključilo je s viškom prihoda, a 13 s manjkom, no olakotna je okolnost da ih je većina od prije imala višak kojim je pokrila prošlogodišnji manjak. Jedna od onih kojoj to nije pošlo za rukom je SDP koji će u slijedećem razdoblju morati naći način i pokriti manjak od 2, 5 milijuna eura.
SDP mora pokriti manjak od 2,5 milijuna eura
Prihodi te stranke prošle su godine iznosili oko 5, 2 milijuna eura, a rashodi oko 6, 1 milijun eura, manjak je oko 950. 000 eura. Kad se tome doda i onaj preneseni, SDP u sljedećem razdoblju mora naći načina kako pokriti 'minus' od oko 2,5 milijuna eura.
U financijskom planu za ovu godinu planiran je višak prihoda nad rashodima, a višak se očekuje i u 2027. godini, objasnila je stranka.
Osim prihoda iz državnog i lokalnih proračuna, dobivenih temeljem broja saborskih zastupnika i lokalnih vijećnika, SDP-ovu blagajnu u 2025. pojačali su i prihodi od članarina u iznosu od oko 300. 000 eura, te donacije za redovan rad u iznosu od 117. 000 eura.
Najviše joj je, 5. 000 eura, uplatila tvrtka ICT-Insisto iz Gornjeg Stupnika, stranku je, sa 3. 000 eura, donirao njen predsjednik Siniša Hajdaš Dončić, a po 3. 500 eura uplatili su joj saborski zastupnici Mirela Ahmetović, Saša Đujić i Mihael Zmajlović.
Plenković donirao manje HDZ-u nego Hajdaš-Dončić SDP-u
HDZ-ovi zastupnici nisu bili tako široke roke, na popisu donatora samo je ime Danice Baričević koja je stranci uplatili 2. 500 eura, a bivši zastupnik Mario Kapulica uplatio joj je 2. 000 eura. Stranku je, sa 1. 500 eura, donirao i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Za redovan rad stranka je od donatora dobila 437.000 eura, najviše od tvrtki Bistra iz Đurđevca (ukupno 26. 000 eura), te Family Nest i Antonio Trade iz Splita, po 25. 000 eura.
HDZ je prošle godine uprihodila 9, 2 milijuna eura, oko pola milijuna više nego godinu prije, no više je i potrošila, pa u konačnici bilježi manjak od oko 790. 000 eura. Ipak, zahvaljujući ranijim uštedama, u ovu je godinu ušla s viškom od 3, 7 milijuna eura.
Tko je u minusu?
I IDS je poslovao s manjkom od 196.000 eura, pa iako ima preneseni višak, u konačnici mora razmisliti kako pokriti 'minus' od 74. 000 eura.
Isti manjak bilježe i Hrvatski suverenisti.
HSLS, kojemu su prihodi prošle, u odnosu na godinu prije, bili za trećinu veći i iznosili su oko 310. 000 eura, također bilježi manjak od oko 44. 000 eura, jer su mu troškovi bili 353. 000 eura.
Manjak prihoda imali su i DOMiNO (300.000 eura), HSS (92. 000 eura), HNS (46.000 eura), Nezavisni (30. 000 eura), SDSS (6.000 eura) Centar (5.000 eura), Most (2.600 eura).
Tko je godinu završio s viškom prihoda?
Na popisu stranaka koje su 2025. poslovale s viškom su vladajući DP, HDS i HSU, kao i oporbeni Možemo, Glas, NPS, stranka Darija Zurovca.
Stranka Možemo je imala odličnu financijsku godinu, uprihodila je više od 1, 7 milijuna eura, godinu prije oko milijun eura. Potrošila je nešto preko 1, 4 milijuna eura, pa joj je na koncu godine ostao višak od gotovo 330. 000 eura, što s prenesenim viškom čini više od 850. 000 eura.
Gotovo 800 donatora za redovan joj je rad uplatilo 19. 000 eura.
DP ima višak od 34. 000 eura, a kad mu se doda i preneseni, 'penje' se na 87. 000 eura. Stranka je prošle godine uprihodila oko 1, 1 milijun eura, a otprilike toliko je i potrošila.
I malima dobro ide
HSU je 2025. godinu zaključio s 'plusom' od 9.000 eura, a HDS s oko tisuću eura, a uz to obje su stranke iz prošle prenijele višak.
U 'plusu' od 2. 600 eura je i Glas Anke Mrak Taritaš. Stranka Daria Zurovca ima višak od 17. 000 eura, a NPS Matije Posavca od 136. 000 eura.
Osim DIP-u, stranke godišnje financijske izvještaje moraju dostaviti i Državnom uredu za reviziju čiji podaci upućuju da u strankama cirkulira popriličan novac. Naime, u 2024. takve su izvještaje morale dostaviti 172 stranke čiji su ukupni prihodi bili gotovo 22 milijuna eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare