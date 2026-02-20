Šef Mola: Prihodi od Srbije i Mađarske omogućili su Janafu širenje sve do Kazahstana

Govoreći o odnosima sa Srbijom i Hrvatskom te projektu DCU u Rijeci, Hernádi tvrdi da na razini poslovnih ljudi nema problema, ali da ih ima u političkom diskursu. “Nedavno sam pročitao da kupujemo NIS samo kako bismo se borili protiv Janafa ili da bismo zatvorili rafineriju u Rijeci. A upravo smo ondje dovršili veliku investiciju. Postoji li doista itko tko ozbiljno misli da bi MOL uložio 700 milijuna eura u razvoj, a zatim zatvorio rafineriju?”