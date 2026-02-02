Selak Raspudić: Bez obzira što mislila o Možemo, mora imati svoje ovlasti

"On je tu odluku donio iz dva razloga - nije dovoljno politički hrabar, a drugo je što nema mehanizama za sankcioniranje. Jednostavno nije represivni aparat. Sad - ja bih voljela svašta, reformirati Sabor tako da doista postane mjesto demokracije kojem se podvrgava Vlada. Tako i on nema povjerenje da bude represivni aparat. Da je npr. Skupština donijela odluku da ako netko u gradskom prostoru upotrijebi ZDS neće moći nastupati ponovno idućih pet godina, on bi danas mogao stati i reći: Bila je ovakva odluka, s obzirom na nju - izvođač ne može nastupati u bilokojem prosotoru koji se tiče Grada, međutim - nije donio takvu odluku", rekla je Selak Raspudić i ocijenila da Tomašević provodi "političku samovolju".