Selak Raspudić: Bez obzira što mislila o Možemo, mora imati svoje ovlasti

Bivša kandidatkinja za gradonačelnicu i zastupnica Gradske skupštine Grada Zagreba, Marija Selak Raspudić gostovala je u specijalnoj emisiji o dočeku rukometaša.
Kako je doživjela današnji dan iz perspektive bivše kandidatkinje za čelnicu Grada Zagreba?
"Ovo što Vlada čini, čini već dugo vremena. Govorila sam to još kad su Bačićevi zakoni o prostornom uređenju bili na dnevnom redu Sabora; dakle ona želi premostiti lokalnu vlast i doći na mjesto lokalne vlasti u upravljanju prostorom pa kao i sada - upravljanju Trgom. Bez obzira što mislila o Možemo, mora imati svoje ovlasti koje se trebaju poštivati", mišljenja je Selak Raspudić, no dodaje da smatra da je Tomašević "obmanuo javnost".
"Odluka Gradske skupštine se uopće ne odnosi na ovu situaciju, već isključivo pokušava odlučivati o pozdravu za ZDS i nečemu njemu sličnom", rekla je i dodala da nema nikakve veze s današnjem odlukom. "Mogao je biti frajer i reći da zabranjuje Thompsonu, ali se skrivao iza odluke Gradske skupštine", rekla je.
"Pjesma nikome nije sporna, pa ni samom Tomaševiću. Ako je prihvatljiv čin, a ne osoba. Propisi sankcioniraju čin, a ne osobu i tako se gradonačelnik našao u pravnoj zavrzlami i nitko nije u pravu", ocjenjuje zastupnica gradske skupštine.
Na opasku da je Thompsonova pjesma neodvojiva od, odlukom Gradske skupštine, zabranjenog pozdrava, kaže sljedeće.
"On je tu odluku donio iz dva razloga - nije dovoljno politički hrabar, a drugo je što nema mehanizama za sankcioniranje. Jednostavno nije represivni aparat. Sad - ja bih voljela svašta, reformirati Sabor tako da doista postane mjesto demokracije kojem se podvrgava Vlada. Tako i on nema povjerenje da bude represivni aparat. Da je npr. Skupština donijela odluku da ako netko u gradskom prostoru upotrijebi ZDS neće moći nastupati ponovno idućih pet godina, on bi danas mogao stati i reći: Bila je ovakva odluka, s obzirom na nju - izvođač ne može nastupati u bilokojem prosotoru koji se tiče Grada, međutim - nije donio takvu odluku", rekla je Selak Raspudić i ocijenila da Tomašević provodi "političku samovolju".
