Selak Raspudić o surogat-majčinstvu: Treba jasno osuditi da žena bude inkubator

"Ono što je skandaloznije je što su HDZ-ovci otvoreno rekli da je za njih vrijednosno isto razdoblje NDH do 1945. s razdobljem komunizma do 1990. A osnivači HDZ-a, njih preko 80.000, prethodno su bili članovi Komunističke partije, među njima i sam dr. Franjo Tuđman, pa i Stjepan Mesić. Postavljam pitanje, ako su HDZ-ovcima vrijednosno NDH i taj totalitarni komunizam jedno te isto, znači li to da bi danas netko tko je bio desna ruka Paveliću, da je živ, mogao biti ministar u Plenkovićevoj vladi", pitala je te dodala kako HDZ "relativizira i falsificira povijest s nekom bolesnom, zločestom, pokvarenom nakanom".