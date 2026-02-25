govor u saboru
Selak Raspudić o surogat-majčinstvu: Treba jasno osuditi da žena bude inkubator
Nezavisna zastupnica Marija Selak Raspudić u srijedu se u govoru na slobodnu temu osvrnula na slučaj hrvatskog para koji je dobio dijete uz pomoć surogat-majke iz Ukrajine te prozvala ljevicu zbog "šutnje o eksploataciji žena", naglasivši kako treba jasno osuditi "da žena bude inkubator".
"Mori me već neko vrijeme situacija u kojoj smo mi iz zakonodavne perspektive zabranili surogat-majčinstvo, a imamo konkretne potvrde da se to u praksi zaobilazi i uspijeva na takav način doći do djeteta", kazala je Selak Raspudić za saborskom govornicom.
Apsurd te situacije je da o njoj progovara isključivo Katolička crkva dok je u drugim europskim zemljama vrlo uobičajeno da o toj temi progovaraju i feminističke organizacije i ljevica te osuđuju surogat-majčinstvo kao jedan od najgorih oblika eksploatacije žene, ali i djeteta, istaknula je nezavisna zastupnica.
"Međutim, kod nas se ta tema smatra konzervativnom. Ljevica, koja je glasna o pobačaju, o eksploataciji žena šuti. A to je nedopustivo. Trebamo jasno osuditi da žena bude inkubator i da se koristi nezavidna situacija surogat majki u drugim zemljama da bi se dijete nekome prodalo", naglasila je.
Dodala je kako se šuti i o problemu neplodnosti, ali i o tome kako stoje državne bolnice po rangu uspješnosti provođenja postupaka potpomognute oplodnje. Upozorila je i na situaciju da je Petrova bolnica, koja je, ustvrdila je, najuspješnija po tom pitanju, već dugo izvan funkcije te da se parovi koji se bore s neplodnošću šalju privatnicima.
Orešković o HDZ-u i ustašama
Dalija Orešković (DOSIP) u svom je slobodnom govoru odgovorila HDZ-u koji ju je danas optužio za jučerašnje prelaženje izvan okvira, ionako "kontinuiranog" govora mržnje, ali ovog puta uz, kako su istaknuli, poziv na fizičku likvidaciju.
"Danas me HDZ optužio za mržnju i upozorio da će, ako se moj govor prelije na ulicu, biti kasno. Istovremeno, crnilo koje je već na ulicama HDZ ne vidi jer ga je i stvorio, a niti društvene mrže koje izgledaju kao da su sve septičke jame svijeta tamo otvorile, pa imamo veličanje HOS-ovog znamenja, Pavelića i NDH, Draža Mihajlovića, poruke "stop crvenoj bandi, deratizacija počinje"...", istaknula je Orešković pokazujući isprintane primjere poruka i fotografija s društvenih mreža.
Ako za navijača Dinama ili Hajduka kažemo da su dinamovci i hajdukovci, što bismo trebali reći za nekoga tko navija za Antu Pavelića i simpatizira NDH nego da je ustaša, poručila je dodavši kako to nije nikakav govor mržnje.
"Ono što je skandaloznije je što su HDZ-ovci otvoreno rekli da je za njih vrijednosno isto razdoblje NDH do 1945. s razdobljem komunizma do 1990. A osnivači HDZ-a, njih preko 80.000, prethodno su bili članovi Komunističke partije, među njima i sam dr. Franjo Tuđman, pa i Stjepan Mesić. Postavljam pitanje, ako su HDZ-ovcima vrijednosno NDH i taj totalitarni komunizam jedno te isto, znači li to da bi danas netko tko je bio desna ruka Paveliću, da je živ, mogao biti ministar u Plenkovićevoj vladi", pitala je te dodala kako HDZ "relativizira i falsificira povijest s nekom bolesnom, zločestom, pokvarenom nakanom".
HDZ uzvraća Orešković: Dojadili ste već i Bogu i vragu
Svojim izlaganjem izazvala je reakciju HDZ-ovaca koji su se javili za povredu Poslovnika. "Bolesnu i zločestu nakanu sigurno nema HDZ nego jedino vi", uzvratila joj je Silvia Livia Maduna, a njena stranačka kolegica Nikolina Baradić poručila joj je da je s temom ustaša i partizana "dojadila već i Bogu i vragu".
"Ne možete vi nas uzrujati, navikli smo mi već na vaš narativ koji odavno nema nikakve veze sa zdravim razumom. Ja sam '90. godište i što sam ja za vas ustaša zato što sam u HDZ-u? Pa jeste li vi normalni", kazala je.
Tamo odakle ja dolazim taj vaš komunizam ubio je devet posto stanovništva, kad budete malo pričali o Golom otoku i silnim stratištima, onda možemo razgovarati, dodao je i HDZ-ov Nevenko Barbarić.
Dan ružičastih majica
Povodom Dana ružičastih majici, kojim se na današnji dan obilježava borba protiv vršnjačkog nasilja, zastupnice SDP-a Tanja Sokolić i HDZ-a Nikolina Bradarić, obučene u ružičaste majice, upozorile su na rastući trend međuvršnjačkog nasilja, posebice u digitalnom svijetu, na društvenim mrežama, te su poslale s govornice poruku o nužnosti prevencije, ali i pravodobnih reakcija institucija kako bi djeca znala da se imaju kome obratiti za pomoć te kako bi im se osigurala sigurnost.
"Važno je da i svi mi, pogotovo u Hrvatskom saboru, budemo odgovorni u javnom prostoru. Ovaj dan podsjetnik je da prevencija ne traje samo jedan dan već je riječ o kontinuiranom djelovanju", rekla je Baradić.
