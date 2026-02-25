Mažar kritizirao Orešković: Hoćemo li sve s lijeve strane sabornice nazvati bleiburškim koljačima?

"Sjetimo se, usporedila je predsjednika Vlade, kojemu su građani tri puta dali povjerenje, s Adolfom Hitlerom, pola milijuna ljudi na Thompsonovu koncertu etiketirala je hipodromskim kopitima, za Franju Tuđmana i branitelje rekla je da su to samo metastaze nekog karcinoma koji je počeo davnih dana, Jean Michele Nicollier je za nju bio običan plaćenik. Rekla je i da s HDZ-ovcima treba postupati kao s nacistima nakon Drugog svjetskog rata", kazao je Mažar.