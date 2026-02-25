Milanovića pitali hoće li na izbore 2028. izaći sa svojom listom

Predsjednik Republike Zoran Milanović u srijedu je kratko komentirao nagađanja da će na iduće parlamentarne izbore izaći s nezavisnom listom, poručivši novinarima kako to treba pitati one koji o tome špekuliraju.
"Pa pitajte špekulante. Što da vam kažem, pitajte njih. Imam se pravo od takvog maltretiranja na ovakav način zaštititi. Ne mislim vaše maltretiranje", rekao je Milanović novinarima u izjavi za medije nakon obilježavanja 26. obljetnice ustrojavanja Počasno-zaštitne bojne.
Upitan može li odbaciti te navode, poručio je kako je o tome govorio prije par mjeseci.
"Vrlo egzaktno, na vlastitu inicijativu. Pogledajte što sam rekao", kratko je odgovorio i odbio druga pitanja na tu temu.
Nacional je nedavno izašao s procjenom kako Milanović, odluči li se na iduće parlamentarne izbore izaći sa svojom neovisnom listom, može presudno utjecati na njih, osigurati parlamentarnu većinu koaliciji SDP-a i Možemo! te čak i postati sljedeći hrvatski premijer.
Pri tome su naveli kako su to procjene "više izvora bliskih vrhu SDP-a, ali i onih iz HDZ-a, koji su Nacionalu otkrili da ta tema sve više dominira i u vladajućem HDZ-u i u lijevoj opoziciji".
