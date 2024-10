Selak Raspudić: Suprug i ja imamo jedan stan. Kako netko dođe do toga da mešetari nekretninama?

Podijeli :

Nezavisna kandidatkinja za predsjednicu Marija Selak Raspudić je gostovala u Novom danu. S našom Mašenkom Vukadinović je razgovarala o predsjedničkoj kandidaturi i političkim aktualnostima.

Kretanje od nule

“Kada krećete u kampanju, a nemate osobu koja će snimiti video, a kamoli staviti titlove i plasirati ga na društvene mreže, a da ne spominjem sve ostalo, doslovce krećete od nule. To je neusporedivo s onime s čime kreću klasične PR mašinerije bilo kojeg stranačkog kandidata”, ističe kandidatkinja.

“Bila sam svjesna koliko je to izazovno i drago mi je da smo demantirali skeptike koji su mislili da nećemo moći ozbiljno postaviti kampanju na noge. Prva sam izašla i sa službenim sloganima i programom. Moj naglasak je od početka političkog djelovanja uvijek bio isti – ne podcjenjujem građane i nudim im sadržaj. Osjećam obavezu da nekome objasnim kako vidim Hrvatsku”, dodala je.

Više od karaktera

Jedan od slogana Marije Selak Raspudić je “više od karaktera”. Jasna je to poruka Zoranu Milanoviću, aktualnom predsjedniku, koji je u svojoj kampanji koristio slogan “predsjednik s karakterom“.

“Bilo nam je važno, s obzirom da smo okruženi i nestranačkim ljudima koji doista vjeruju u ovu kampanju, da pokažemo i malo duha. Jasno je da je slogan “više od karaktera” išao prema tome da zaintrigira javnost i da bude i provokacija. On je ipak trebao pokazati temeljni problem aktualnog funkcioniranja vlasti i samog predsjednika republike, a to je da je on državu sveo na svoj karakter i da mi služimo njemu kao nešto na čemu on trenira karakter.”

Sukob premijera i predsjednika

“Ako mi ovo nastavimo i dozvolimo da sljedećih pet godina gledamo isti taj sukob, to bi značilo da se Hrvatska predala. Ne vjerujem da se Hrvatska predala i borit ću se da pokažem da se Hrvatska ne svodi na Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića“, kazala je.

Naglašava da Plenković i Milanović nisu jedini izbor koji hrvatska politička scena nudi te zaključuje kako je ovo savršen trenutak za nezavisnu kandidatkinju.

Podrijetlo imovine

“To građane zanima, posebno jer je vlast bila premržena korupcijom. Dragan Primorac i ja smo otprilike bili isti po statusu, sveučilišni profesori. Što ja posjedujem u životu?

Suprug i ja smo, kao sveučilišni profesori, u jednom trenutku prije 7 ili 8 godina kupili zajedno stan, s našim kompletnim ušteđevinama, posudbom od obitelji i kreditom. Mi smo si uspjeli omogućiti jednu nekretninu. Kako netko dođe do toga da preprodaje stanove i mešetari nekretninama”, pita se Selak Raspudić.

Misija NSATU

“Bit ću na sjednici Odbora u četvrtak jer mi je samorazumljivo da ću poslušati svaku osobu koja je vezana uz NATO aktivnosti i koja može pružiti dodatna obrazloženja. Osjećam obavezu kao saborska zastupnica da sudjelujem na tom sastanku. Isto tako me mnogo stvari zanima, konkretno i oko samog gospodina Rugea, njegove politike prema BiH i njegovih stavova”, kazala je te dodala: “Ovoj temi pristupam državnički. Ne zanimaju me ni Milanović ni Plenković. Zanima me isključivo vanjskopolitički interes RH. Nemam nikakve komplekse ni strahove da će me netko optužiti da zadržavam bilo čiju stranu. Ovo nije tema na kojoj se lomi saborska većina. Učinjena je ozbiljna politička šteta, pretjerali smo s ovom temom i izazvali kontraefekt – građani su manje osjetljivi na sukob u Ukrajini nego što su bili prije ove rasprave. Dovelo ih se do pozicije moralne ucjene i traži se od njih da se solidariziraju s jednom zemljom u ratu koja im je ipak daleko, a ne rješavaju se njihovi egzistencijalni problemi.”

