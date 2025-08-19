Šibenčani bi mogli plaćati tri do četiri puta višu cijenu vode nego stanovnici Dubrovnika

Prihvati li se odluka koja je u javnom savjetovanju Šibenčani će plaćati tri do četiri puta višu cijenu vode nego stanovnici turistički razvijenijeg Dubrovnika ili gospodarski boljeg Varaždina, upozorili su u utorak šibenski oporbeni gradski vijećnici Tonči Restović i Maja Šintić.
Umjesto dosadašnjih 1,60 eura po metru kubnom potrošene vode, stanovnici Šibenika uskoro bi mogli plaćati 2,60 eura, a odluka Vodovoda i odvodnje o povećanju za cijeli euro nalazi se u javnom savjetovanju do 28. kolovoza.
SDP-ov saborski zastupnik i gradski vijećnik Tonči Restović pozvao je građane da sudjeluju u javnom savjetovanju, da iskažu svoj stav o novom poskupljenju jer su oni "posljednja crta obrane“ od takve odluke.
"Vlast ima većinu u Vijeću i izglasaju sve živo, pa tako i u gradskim firmama. Jedino što nam preostaje je da kritična masa kaže što ima protiv toga i na neki način prisili, objasni gradskoj vlasti zašto nije u redu to što rade“, kazao je Restović. na konferenciji za novinare ispred ureda gradonačelnika Željka Burića.
Restović tvrdi kako Burić "loše teme uvijek prespava i nikad ne izađe pred javnost i kaže zašto nešto poskupljuje“, poskupljenja se događaju isključivo voljom gradonačelnika.
"On je, naravno, u staklenom zvonu kao uvijek i izađe samo onda kad ima nešto lijepo za reći i onda se stvara da jedna lijepa slika u javnosti i ispada da je čovjek uspješan gradonačelnik“, uvjerava SDP-ov saborski zastupnik.
Uspoređujući cijene vode u Šibeniku s drugim gradovima naveo je da u Zadru varijabilni dio cijene vode po kubnom metru iznosi 0,59 eura, u Dubrovniku 0,60, s u Varaždinu i Sisku 1,13 odnosno 0,74 eura.
Maja Šintić iz stranke Možemo! rekla je da je HDZ dobio parlamentarne i lokalne izbore obećanjima o zaštiti građana i poslovnih subjekata od rasta cijene energenata, a posljednjih se mjeseci događa suprotno.
Kao jedan od mogućih razloga za poskupljenje cijene vode u Šibeniku, navela je depopulaciju priobalja i rastući pritisak na infrastrukturu isključivo u jednom dijelu godine.
Tvrdi kako je iz zapisnika šibenskog Vodovoda vidljivo da postoji 55. 622 potrošača od koji je oko 16.500 ili manje od 30 posto stalnih potrošača, dok oko 61 posto otpada na privremene korisnike i korisnike bez potrošnje.
Istovremeno raste potražnje za novim brojilima, a Šindić smatra da se radi o budućim privremenim korisnicima zbog čega raste potreba za daljnjim ulaganjima i razvojem infrastrukture i vodoopskrbne mreže.
Novi rast cijena utjecat će, dodaje, na standard građana i kvalitetu života ljudi u Šibeniku, dio stanovnika gurnut će bliže granici ruba siromaštva, dok će neke prebaciti preko te granice.
Oporbeni vijećnici SDP-a i Možemo traže stoga modele zaštite ranjivih skupina građana te raspravu o ulaganjima i infrastrukturu okrenutu turizmu.
