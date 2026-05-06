Sindikat biciklista najavio prosvjednu vožnju: "Zeleni planovi, sive ulice – gdje je zapelo?"

Sindikat biciklista najavio je prosvjednu vožnju kroz Zagreb koja će se održati u petak, 8. svibnja. Riječ je o akciji u sklopu proljetne kritične mase, pod imenom: Zeleni planovi, sive ulice - gdje je zapelo?
Pozivamo vas na proljetnu kritičnu masu: Zeleni planovi, sive ulice – gdje je zapelo? u petak 8. svibnja 2026. u Zagrebu kojom želimo upozoriti gradsku vlast na važnost ispunjenja obećanja kao i nedostatak jasnih i vidljivih poteza koji će napokon usmjeriti grad i njegove javne prostore ljudima, umjesto našeg trenutnog grada za automobile, poručili su iz sindikata pa nastavili:
Unatoč obećanjima o značajnom razvoju biciklističke infrastrukture u Zagrebu, mnogi su najavljeni projekti do sada tek djelomično napravljeni ili nisu uopće započeti.
Istovremeno, velika većina prometnog budžeta grada Zagreba još je uvijek namijenjena osobnom automobilu, nastavljajući tako desetljeća zanemarivanja sigurnih uvjeta za aktivno kretanje gradom, dodaje se.
Zbog toga se građani Zagreba koji koriste bicikl za svakodnevna putovanja još uvijek snalaze na često opasnim i nepovezanim stazama, uskim nogostupima ili prometnim kolnicima uz jureće automobile, dok drugi dio građana zbog toga bicikl uopće ne razmatra kao opciju kretanja, kažu iz sindikata.
Uz sve sporiji javni prijevoz, nemogućnost sigurnog aktivnog kretanja jedan je od ključnih razloga zašto rast broja automobila na cestama grada ne usporava, već neprestano raste iz dana u dan.
U petak 8. svibnja vozimo se zajedno da upozorimo na ispunjenje obećanja kao i nedostatak jasnih i vidljivih poteza koji će napokon usmjeriti grad i njegove javne prostore ljudima, umjesto našeg trenutnog grada za automobile.
Okupljanje je od 17:30 ispred zgrade HNK na Trgu Republike Hrvatske, dodaje se u priopćenju.
Kritična masa, biciklistička povorka s ciljem promocije bicikla kao ekološkog i atraktivnog gradskog prijevoznog sredstva, održava se u organizaciji Sindikata biciklista od 2011. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
