Sindikat policije o incidentu u Splitu: "Vrijeme je da se sigurnost građana stavi iznad huligana"

Kao što smo i ranije naglašavali, ni u sportu ni na ulici nema mjesta nijednom obliku ekstremnih i nasilnih ponašanja. Stoga je nužno što prije konačno otkriti tko stoji iza skupina koje organiziraju nerede, napade na policajce i slanje poruka koje nemaju mjesta u modernoj civilizaciji, pod krinkom navijanja. Vratimo se sportu i pravom navijanju – u tome smo među najboljima i neka to bude slika Hrvatske u svijetu koju želimo, a ne ove nemile scene koje su prenijeli svi važniji svjetski mediji", poručili su.