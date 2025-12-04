Sindikat policije: Napad na policajca tretirati kao napad na pravni poredak

"Naš kolega se danas u bolnici bori za život s posljedicama napada koji se nikada nije smio dogoditi. Uz njega smo i njegovu obitelj i nastavit ćemo se boriti za sustav koji će svim policajcima jamčiti sigurnost, zaštitu i poštovanje koje zaslužuju. Policija može biti učinkovita samo ako zna da država stoji iza nje, a građani mogu biti sigurni samo ako je policija zaštićena i osnažena da radi svoj posao".