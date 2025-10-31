Siščani najavili prijavu DORH-u zbog troske sa Crnog brda

Saborski zastupnik Nikola Grmoja (Most) pozvao je građane s konferencije za novinare pred pogonom Kemokopa u Sisku da ne odustanu od protivljenja dovozu otpadne troske na obradu u Sisak istaknuvši kako Sisak i Sisačko-moslavačka županija ne mogu biti odredište za sav hrvatski otpad.
"Jedino se bunio Bulj"
Podsjetio je kako je troska godinama bila u Biljanima donjim i nitko se nije bunio. "Nije se bunio ni Milorad Pupovac, iako u tom kraju uglavnom žive ljudi srpske nacionalnosti, jedino se bunio naš zastupnik Miro Bulj. Vlada je taj problem odlučila rješiti ne zbog zdravlja ljudi i zaštite okoliša nego kad su počele dolaziti kazne iz EU", rekao je Grmoja.
Izrazio je zadovoljstvo jer su građanska inicijativa Siščani ne žele biti smetliščani i građani Siska rekli "ne" i hrabro se suprotstavili dovozu troske u Sisak.
“Pozivam građane da ne odustaju, promijenila se vlast, ali se nije promijenio odnos prema problemu troske. Građani Siska ne žele da Sisak bude mjesto na kojem će se odlagati opasni otpad nego mjesto gdje se pokreću zdrave i održive investicije", poručio je.
Grmoja je obećao Siščanima da će stvarati pritisak na državnu i lokalnu vlast, ističući da gradonačelnik i župan pripadaju istoj opciji, HDZ-u, koja ima vlast u državi. "Pozivam gradonačelnika i župana da budu hrabriji i ne budu vjerni stranačkoj stezi nego građanima koji su im dali povjerenje”.
Snježana Sužnjević Vago iz Građanske inicijative Siščani ne žele biti smetliščani izvijestila je da pripremaju kaznene prijave i tužbe. “Poslali smo obavijest i u Bruxelles, a uskoro ćemo podnijeti kaznene prijave DORH-u”, rekla je.
Troska sa Crnog brda dovozi se na obradu u pogone Kemokopa u Sisku od početka rujna, a procjenjuje se da je dosad dopremljeno više od 10.000 tona tog otpada.
Također, još nije postavljena mjerna postaja za mjerenje onečišćenja, kako je to bilo najavljeno prije gotovo dva mjeseca.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
