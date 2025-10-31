Siščani najavili prijavu DORH-u zbog troske sa Crnog brda

Podsjetio je kako je troska godinama bila u Biljanima donjim i nitko se nije bunio. "Nije se bunio ni Milorad Pupovac, iako u tom kraju uglavnom žive ljudi srpske nacionalnosti, jedino se bunio naš zastupnik Miro Bulj. Vlada je taj problem odlučila rješiti ne zbog zdravlja ljudi i zaštite okoliša nego kad su počele dolaziti kazne iz EU", rekao je Grmoja.