poznati odvjetnik
Nobilo o doživotnom zatvoru: To se tako ne radi. Zakoni se ne mijenjaju vruće glave
Odvjetnik Anto Nobilo, u Novom danu kod Tihomira Ladišića je komentirao izbor ustavnih sudaca, stanje u hrvatskom pravosuđu i uvođenje doživotne kazne zatvora.
Oglas
"Stranke ne bi smjele imati svoje suce"
Uoči ponovljenog izbora ustavnih sudaca, Nobilo smatra da je važnija pozadina cijelog procesa od samog ishoda glasanja u Saboru.
"Pozadina je to što sada postoji paran broj sudaca i stranke procjenjuju da je odnos lijevih i desnih pola-pola te da će izbor troje sudaca odrediti tko ima većinu. Međutim, to je pogubno za poziciju Ustavnog suda.
Ustavni sud trebao bi biti neovisan, a stranke ne bi smjele imati svoje suce. Prema tome, trebali bismo krenuti novim modelom – ne dogovorom o tome koliko svaka strana ima pravo izabrati sudaca, nego dogovorom o kvaliteti i izvrsnosti kandidata", smatra Nobilo te dodaje:
"Vjerojatno će se HDZ boriti i rukama i nogama da ovako i ostane, međutim smatram da je to pogrešan princip jer u Ustavu nešto takvo nije predviđeno."
Nobilo smatra i da političari ne trebaju dobivati mjesta u Ustavnom sudu.
"U Ustavni sud trebali bi dolaziti neovisni kandidati", kaže Nobilo.
Sporo pravosuđe
Dodaje i da je najveći problem hrvatskog pravosuđa njegova sporost.
"Svjedoci smo brojnih predmeta koji traju deset i više godina. Vidjeli smo sada i slučaj Glavaša. To je nešto apsolutno nedopustivo", kaže Nobilo.
"Zakoni se ne mijenjaju vruće glave"
Na kraju se osvrnuo i na uvođenje doživotne kazne zatvora.
"Prvo, ne treba tako drastične promjene zakona raditi zbog tekućih dnevno-političkih prilika. Ovo je reakcija na ubojstvo u Drnišu i reakcija političara koji pokušavaju smiriti javnost. To se tako ne radi. Zakoni se ne mijenjaju vruće glave.
Treba napraviti analizu koliko smo imali presuda na 45 godina zatvora, što je sada maksimalna kazna, kao i provesti savjetovanje sa strukom te tek onda donijeti odluku. Ja sam principijelno protiv doživotne kazne jer se time poništava osnovna funkcija kazne, a to je preodgoj", zaključio je Nobilo.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas