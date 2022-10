Podijeli:







Saborski zastupnik Miroslav Škoro krizirao je u N1 Studiju uživo duboku umreženost HDZ-a za koju smatra da je ključan izvor problema u hrvatskom društvu. Poručio je da smo razvili kulturu lopovluka te je kazao da je to osjetio i na svojoj koži.

“Bez obzira što sam u Saboru, mi smo statisti u kukuruzu i služimo tamo da bi pričali, ali kada dođe glasovanje nekog petka onda vladajući odlučuju. Strategija postoji, vrlo je jasna – nema problema. Što god se dogodi, to se s njih samo ocijedi. Oni su valjda premazani nekakvim sredstvom, ne znam kakvim, ali volio bih njime premazati svoje vjetrobransko staklo jer što god udari na njih, oni se malo stresu i riješe toga. Kada im se kaže nešto konkretno, onda oni odgovaraju optužbama”, rekao je Škoro pa se dotaknuo saborskog kolege Hrvoja Zekanovića za kojeg je rekao da u Sabor ne bi ni ušao da nije bio na njegovoj listi.

“Želeći diskreditirati gospodina Kovačevića, išao je (Zekanović) govoriti da je on sumnjiv čovjek jer ga Uskok ispituje. Ja sam mu onda rekao da njima većinu drži uskočki ispitanik i HDZ je pravomoćno osuđena stranka. Onda je meni gospodin Bačić rekao da što se ja javljam kada sam dva puta ulazio u stranku. Ja sam slobodan čovjek, mogu ući 100 puta. Dakle, ja kažem ti si lopov, vidimo svi da se krade, ovo je lopovska zemlja, a on ti odgovori – da, a ti si imao kućicu na Adventu. Kakve to ima veze?”

Kultura lopovluka

Škoro smatra da bi poštenje trebala biti jedina strategija.

“Mi smo prihvatili kulturu krađe. Za nas su lopovi sposobni ljudi”, rekao je dodajući da ne znamo konzumirati demokraciju jer smo još uvijek u nekom drugom sistemu.

“Imamo li snage pobijediti ovih 400 – 500 tisuća ljudi koji su dobro umreženi. Ovo su samo vrhovi ledenog brijega, koji pluta hrvatskim političkim, gospodarski i kriminalnim sustavom. Sve što ima hrvatski prefiks i sufiks ima isti tretman kao i Ina: Hrvatske vode, Hrvatske šume… To su sve situacije u kojima postoji dobra većina, ali vrhuška je poslana tamo da krade”, rekao je Škoro.

“Mi smo razvili kulturu lopovluka i tu sam kulturu osjetio na svojoj koži kada je u pitanju moja vlastita stranka. Kod nas se otimaju firme, stranke, imovina”, smatra Škoro.

Prijepori oko saslušanja pred Antikorupcijskim vijećem

Osvrćući se na pljačku Ine i s tim povezana saslušanja protiv kojih su bili vladajući, Škoro je rekao:

“Kome je u interesu da se ne sazna istina? Imate situaciju u kojoj postoje različita tijela, odbori, vijeća. Sakrivati se iza procedure da ne bi slučajno to Antikorupcijsko vijeće pozvalo pa počelo o nečemu razgovarati. Koji su to interesi istrage?”

“Nisam ustavnopravni stručnjak, ja sam papak iz Višnjevca koji se bavi glazbom i kužim malo ekonomiju, ali sjedim tamo i zdravorazumski prosuđujem. Tamo piše da postoji mogućnost da će netko doći na Antikorupcijsko vijeće i da to treba prevenirati. Mi želimo i trebamo, skrivajući se iza procedure, prevenirati uopće mogućnost da netko dođe. Ne daj Bože da gospodin Plenković dođe pa ga netko pita tamo nešto”, dodao je Škoro.

Plenković ili ne zna svoj posao ili nije dobro organiziran

Ističe da nema uopće spora da je Plenković kriv.

“Kriv je jer je na vlasti. On je izabrao ovu ulogu. Zamislite da ja sebi slažem orkestar, kao što on slaže sebi kabinet i da ne znam mogućnosti ljudi koji trebaju sa mnom raditi. I da još ne reagiram kada sviraju falš. Onda sam glup, ne znam svoj posao. Pri tome, ili si gluh i ne znaš svoj posao ili nisi dobro organiziran pa ovi oko tebe kolo vode. Pa onda, ljubavi, nemoj voditi tako kako misliš da bi trebalo voditi jer nas to vodi u jednom krivom smjeru. Svi smo suočeni s tim da nestajemo”, rekao je Škoro.

Dotaknuo se i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića za kojeg smatra da ne zna kako riješiti važne probleme.

“Čovjeka zanima samo gay populacija, eventualno bicikli i smeće. A grad propada, država propada, mi kao narod propadamo, nestajemo. Vrijeme prolazi, a taj resurs nije povratan”, rekao je Škoro.

