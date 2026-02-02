Marković: HRS nije prepoznao da je ovo medalja za sve, a ne samo one koji podržavaju nelegalnog graditelja pjevača

"Što se tiče rukometaša, meni je žao što se ovo dešava, žao mi je vidjeti da mi kao država više nemamo svoju zajedničku zastavu, nemamo više zajedničke pjesme. Pa sada je sport, koje treba biti mjesto fair-playa, natjecanja i nekih zajedničkih vrijednosti koje smo do sada imali, ni to više nemamo. Žao mi je što se Hrvatski rukometni savez dao ovako izmanipulirati, žao mi je što nisu prepoznali da je ova medalja za sve hrvatske građane, a ne samo one koji podržavaju nelegalnog graditelja pjevača."