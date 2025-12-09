Oglas

Josip Oršuš

Slovenija danas izručuje ubojicu iz Međimurja

N1 Info
09. pro. 2025. 08:32
05.12.2025., Mursko Sredisce- Ocevid u romskom naselju Sitnice gdje je muskarac pucao u dvije zene, jedna je preminula. Photo: Robert Anic/PIXSELL
Robert Anic/PIXSELL

U Murskom Središću dan je žalosti zbog smrti trudne žene koju je prije nekoliko dana ubio izvanbračni partner njezine sestre - Josip Oršuš. Tijekom dana očekuje se njegovo izručenje iz Slovenije.

Ubojica iz Sitnica - 40-godišnji Josip Oršuš u pritvoru je Okružnog suda Murska Sobota. Onamo ga je prekjučer poslijepodne sprovela slovenska policija te ga je ispitao sudac istrage koji mu je odredio istražni zatvor. 

Tijekom dana očekuje se njegovo izručenje iz Slovenije, piše HRT.

Oršuš je bio na slobodi iako ima 35 kaznenih prijava. 

josip oršuš

