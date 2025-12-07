Ubojici iz Međimurja određen istražni zatvor u Sloveniji, slijedi izručenje. Evo detalja

Istražni sudac Okružnog suda u Murskoj Soboti odredio je istražni zatvor 40-godišnjem Josipu Oršušu, osumnjičeniku za počinjenje kaznenih djela u Hrvatskoj.
Oglas
Na temelju europskog uhidbenog naloga (ENPP) policijski službenici Policijske uprave Murska Sobota u 17 sati priveli su 40-godišnjeg osumnjičenika za počinjenje kaznenog djela na području Republike Hrvatske istražnom sucu Okružnog suda u Murskoj Soboti. Istražni sudac odredio je istražni zatvor za osumnjičenika.
O postupku izručenja osumnjičenika hrvatskim vlastima odlučivat će istražni sudac okružnog suda, stoji u odgovoru iz Policijske uprave Murska Sobota na pitanje HRT-a o izručenju ubojice. Ubojica je uhićen zahvaljujući dobroj suradnji slovenske i hrvatske policije i građana.
"Iz Međimurske policije zahvalili su slovenskim kolegama koji su se maksimalno angažirali u pronalasku ubojice. Tražilo ga se dronovima, policijskim psima, a u ljudstvu su bile angažirane sve snage", poručili su s HRT-a.
Međutim, osim odlične suradnje hrvatske i slovenske policije, treba naglasiti i odličnu suradnju policije sa građanima.
"Nakon objave fotografije ubojice u medijima počeli su pristizati pozivi građana u Sloveniji da su ga vidjeli i zahvaljujući tome on je uhićen", dodaje se.
HRT dodaje kako je u trenutku uhićenja Oršuš bio naoružan. "I to ne samo puškom, za koju se vjeruje da je počinio ovaj krvavi zločin, već je kod sebe imao i pištolj i nož."
Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv Oršuša, a istražna sutkinja županijskog suda u Varaždinu već mu je odredila istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od eventualnog počinjenja nekog novog kaznenog djela.
Oršuš bi trebao tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana biti izručen Hrvatskoj jer prema europskom uhidbenom nalogu Slovenija ima 48 sati da izruči Oršuša. Damjanić je i otkrio kako se nevjenčana supruga ubojice koju je teško ranio, dobro oporavlja-
"Više nije na aparatima, samostalno diše i procjenjuje se da bi u narednim danima mogla s odjela intenzivne njege biti prebačena na redoviti odjel."
"U potragu su bili uključeni policajci iz Murske Sobote, tim s potražnim psom obučenim za traganje za ljudima. Zatražena je i aktivacija helikoptera, no nije poletio zbog loše vidljivosti. Policija se u potrazi koristila i dronovima. Pretraživalo se šire područje oko mjesta gdje je jučer pronađeno napušteno vozilo", rekao je Bojan Rous, načelnik Odjela kriminalističke policije Policijske uprave Murska Sobota.
"Na početku bi se zahvalio kolegama iz Slovenije, Policijske uprave Murska Sobota, stvarno su izvrsno odradili posao. Oni su ga pronašli, pronađeno je i oružje. Sada slijedi tijek provedbe europskog uhidbenog naloga. Nakon toga će nam slovenski kolege predati uhićenika, a potom slijedi naša procedura dovršetka krim istraživanja, nakon čega se on predaje pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske", rekao je Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas