Ubojici iz Međimurja određen istražni zatvor u Sloveniji, slijedi izručenje. Evo detalja

"Na početku bi se zahvalio kolegama iz Slovenije, Policijske uprave Murska Sobota, stvarno su izvrsno odradili posao. Oni su ga pronašli, pronađeno je i oružje. Sada slijedi tijek provedbe europskog uhidbenog naloga. Nakon toga će nam slovenski kolege predati uhićenika, a potom slijedi naša procedura dovršetka krim istraživanja, nakon čega se on predaje pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske", rekao je Radovan Gačal, glasnogovornik PU međimurske.