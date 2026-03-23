Socijalni partneri poručili su u ponedjeljak, uoči sastanka u Banskim dvorima o paketu mjera za zaštitu građana i gospodarstva, da je situacija po pitanju cijena energenata posebno problematična za umirovljenike, te su potrebni stabilni uvjeti kako bi se smanjile cijene energenata i zaustavili inflatorni pritisci.
"Neizvjesnost, nesigurnost sigurno ne doprinosi stabilnosti i rastu gospodarstva. Ono što nama treba to su stabilni, izvjesni uvjeti, upravo kako bi se smanjile cijene energenata i de facto zaustavili ovi inflatorni pritisci", izjavila je glavna direktorica HUP-a Irena Weber uoči sastanka u Banskim dvorima o paketu mjera za zaštitu građana i gospodarstva.
Predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Višnja Stanišić navela je kako je potrebno vidjeti što će premijer ponuditi.
"Naše želje su, naravno, drugačije od njegovih. Poslije ćemo znati o čemu se radi, jer zasad nemamo nikakvih informacija. Već ova cijena energenata je bila za umirovljenike problematična", istaknula je.
Ako ostane ovako, dodala je Stanišić, bit će sve više problematična s obzirom na to da je tu inflacija te da i te cijene više neće biti adekvatne. "Neće biti cijene koje bi umirovljenici mogli plaćati", upozorila je.
Direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić poručio je kako su rezervacije stabilne.
"Dinamika je stabilna, pogotovo auto destinacije i destinacije koje su vezane za goste iz Europe. Ima nešto otkaza s destinacija koje su vezane na aviopromet, ali ništa zabrinjavajuće", rekao je.
Vlada će na sjednici u ponedjeljak donijeti Paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena koji, uz ostalo, sadrži ograničavanje najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, izmjenu Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju, nadoknadu dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika, pomoć poljoprivrednicima i energetskim subjektima, socijalno ugroženim građanima itd.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
