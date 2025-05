Špika tvrdi da Selak Raspudić ima plan za otimačinu imovine umirovljenika: Odmah mu odgovorila

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSELL

Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika u petak je rekao da kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba Marija Selak Raspudić nije uspjela naći partnera u onom što je bio njezin glavni cilj, a to je da dođe do atraktivnih stanova zagrebačkih umirovljenika.

Špika se prije dva dana osvrnuo na predizborni program dostupan na mrežnim stranicama kandidatkinje Selak Raspudić u kojem jedna rečenica glasi: “Naš model omogućuje starijim građanima da svoj stan ustupe Gradu na korištenje u zamjenu za siguran, kvalitetan i dostupan smještaj u domu”.

Špika je taj program nazvao “podlim planom za otimačinu imovine umirovljenika”.

Selak Raspudić odmah je u medijima reagirala i rekla da je Špika koji izlazi na izbore u Zagrebu s Ivicom Lovrićem, nezadovoljan što je ona odbila koalirati s njim na lokalnim izborima te da se osvećuje konfabulacijama o njezinu izbornom programu.

Ustvrdila je da se u njezinu programu starijim sugrađanima daje mogućnost, da svoj stan, ako žele, ustupe na korištenje Gradu u zamjenu za mjesto u domu za starije osobe.

“Kada netko kaže da lažete, a vi citirate njegov program, onda to stvarno izaziva određenu reakciju”, rekao je Špika u petak.

Dodao je da su svi vodili razgovore s više potencijalnih koalicijskih partnera. Kazao je da onog trenutka kada se BUZ odlučio za suradnju s Ivicom Lovrićem nakon slučajnog susreta na ulici, nisu više imali potrebu nastaviti bilo koji razgovor s onima s kojima su do tada razgovarali.

“Iza toga je bilo pregovora da okrupnimo tu koaliciju. Ali, očito ego i interesne skupine nisu dopustili nekim pregovaračima da uđu u tu priču”, dodao je.

Kazao je i da Selak Raspudić nije uspjela naći partnera u onom što je bio njezin glavni cilj, a to je kako da se određena interesno-politička gospodarska skupina domogne, određenog broja stanova, a radi se o tisućama atraktivnih stanova u gradu Zagrebu. “Naravno, ustremili su se na one najranjivije, najpotrebitije, a to su umirovljenici”, rekao je Špika.

Kazao je da joj za realizaciju tog plana treba partner te da je u BUZ-u vidjela idealnog, ali kada bi oni pristali na ono što u njenom programu piše malim slovima, onda bi sutra bili sutra sudionici u otimanju tih stanova.

Rekao je i da je općepoznato da u Zagrebu nema ni približno dovoljno smještanih kapaciteta za umirovljenike i da se dom čeka pet do 10 godina.

“Ona ima određenu ekipu koja je vrlo vjerojatno financira. To su sponzori kojima uslugu treba vratiti”, kazao je Špika.

