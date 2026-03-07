Špika poručio Zurovcu: Ovo nije politički pragmatizam, nego čin političke izdaje

Saborska većina premijera Andreja Plenkovića dobila je novu ruku ovoga tjedna - gradonačelnika Svete Nedelje Darija Zurovca, a odluku o priključenju parlamentarnoj većini komentirao je Milivoj Špika, predsjednik BUZ-a, u otvorenom pismu upućenom Zurovcu.
"Gospodine Zurovec", poručuje Milivoj Špika, "kada bih se poslužio crnim humorom, mogao bih reći da ste mlad, inteligentan i politički ambiciozan čovjek koji je usprkos svim mogućnostima za politički prosperitet u vrlo kratkom vremenu uspio doći do samog dna političke vjerodostojnosti. No nažalost, ovo nije humor. Ovo je hrvatska politička stvarnost."
"Saborski mandat niste dobili zahvaljujući podršci vladajućih, nego zahvaljujući biračima koji su vas birali upravo zato što su vjerovali da predstavljate drukčiju politiku, onu koja kritizira postojeći sustav, a ne onu koja mu u pogodnom trenutku postaje oslonac. Upravo zato vaš prelazak u redove parlamentarne većine nije politički pragmatizam, nego čin političke izdaje."
"Jučer ste odlučili podržati vladajuću većinu premijera Andrejа Plenkovića, čime ste joj osigurali dodatnu ruku u Hrvatskom saboru. To je vaša politička odluka i na nju formalno imate pravo. No isto tako građani imaju pravo tu odluku nazvati pravim imenom, političkom trgovinom jer mandat koji ste dobili nije vaš privatni vlasnički list već izraz političkog povjerenja birača. A kada netko mandat osvoji na kritici vlasti, da bi potom postao dio te iste vlasti, onda se ne radi o političkom sazrijevanju nego o gubitku političkog integriteta."
"Možete govoriti o projektima, prugama, suradnji ili “konstruktivnim razgovorima”. To su dobro poznate fraze koje političari koriste kada pokušavaju objasniti ono što je u svojoj biti jednostavno, želju da budu bliže moći. Sami ste rekli da HDZ “ima milijun mana”, ali ste ipak odlučili biti dio te većine. Drugim riječima, priznali ste da ulazite u politički aranžman čije slabosti dobro poznajete."
"Takve odluke ubijaju vjeru građana u demokraciju. Svaki put kada netko poput vas preskoči iz političkog tabora u drugi, poruka biračima je jasna, glas građana vrijedi samo do trenutka kada političar bez skrupula poput vas procijeni da mu je isplativije biti na drugoj strani. Tada politika prestaje biti borba za ideje i postaje obična politička trgovina. A trgovci u politici imaju i svoje ime, žetončići."
"Možda će netko reći da ste postupili pragmatično, da ste otvorili vrata projektima ili suradnji sa Vladom. No kada se pomoć lokalnoj sredini uvjetuje političkom lojalnošću prema vlasti, tada se više ne radi o suradnji nego o političkoj ucjeni. U konačnici, ova epizoda govori jednako toliko o vama koliko i o onima koji vas danas slave. Ako vladajuća struktura mora skupljati ruke “zbrda zdola” kako bi održala parlamentarnu većinu, onda je očito da i sama osjeća kako joj politički tlo izmiče pod nogama."
"Povijest hrvatske politike puna je političara koji su mislili da će birači zaboraviti ovakve poteze, ali nisu i neće. Politička karijera može trajati godinama, ali politička sramota traje mnogo duže. Gospodine Zurovec, mandat može trajati četiri godine, ali politički karakter traje cijeli život. A birači vrlo dobro pamte tko ih je predstavljao, baš kao i tko ih je izdao.
Politički karakter se ne mjeri riječima nego trenutkom kada se odlučuje između principa i vlasti", poručuje Špika Zurovcu.
