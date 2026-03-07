Špika poručio Zurovcu: Ovo nije politički pragmatizam, nego čin političke izdaje

"Možda će netko reći da ste postupili pragmatično, da ste otvorili vrata projektima ili suradnji sa Vladom. No kada se pomoć lokalnoj sredini uvjetuje političkom lojalnošću prema vlasti, tada se više ne radi o suradnji nego o političkoj ucjeni. U konačnici, ova epizoda govori jednako toliko o vama koliko i o onima koji vas danas slave. Ako vladajuća struktura mora skupljati ruke “zbrda zdola” kako bi održala parlamentarnu većinu, onda je očito da i sama osjeća kako joj politički tlo izmiče pod nogama."