Srbija do jeseni uvodi kazneno djelo "osvetničke pornografije": Kako stoji Hrvatska?

Srbija bi do jeseni trebala usvojiti izmjene Kaznenog zakonika kojima se uvodi novo kazneno djelo – osvetnička pornografija, najavio je ministar pravde Nenad Vujić. Posebno će se uzimati u obzir je li osoba sa snimke dala pristanak na snimanje i dijeljenje materijala, te je li bilo prijetnji ili ucjena.