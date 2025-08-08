Toplinski val prvo kreće na riječkom području, a sutra će zahvatiti i ostatak Hrvatske.
Oglas
Temperature do 37 stupnjeva!
Vedro i sunčano. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro i navečer mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 °C. Iduća tri dana bit će pretežno sunčano, stabilno i vruće.
Vjetar na kopnu većinom slab, u ponedjeljak mjestimice umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak bura.
Dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 °C. Prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za iduće dane.
Pred nama su vrući kolovoški dani. Idealno za odmor i uživanje u suncu i moru. ❤️https://t.co/M8PHQuGMki pic.twitter.com/pjAfrwL7FO— IstraMet (@IstraMet) August 7, 2025
Toplinski val na cijeloj obali
"I sljedećih dana na kopnu sunčano i vruće, pri čemu će u će opasnost od vrućine biti velika, s dnevnom temperaturom i do 37 °C. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeveroistočni. I na Jadranu će vikend i početak novoga tjedna obilježiti sunce, vedrina i dnevna vrućina te tople i vrlo tople noći, u ponedjeljak većinom i bura.
Toplinski val koji može djelovati na zdravlje proširit će se na cijelu obalu i vrhunac dosegnuti u ponedjeljak, čak uz crveno upozorenje - najvišeg moguće stupnja.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a, a prenosi Večernji.
Toplinski val na riječkom području počinje danas, a sutra će zahvatiti i ostatak Hrvatske. Za nedjelju DHMZ upozorava na veliku opasnost od vrućine, a najgore će biti u ponedjeljak kada je za cijelo područje uz Jadran izdan najveći stupanj upozorenja.
Pravi ljetni "zakuh"
Jučer je i ravnatelj DHMZ-a upozorio na velike vrućine koje nam slijede. "Od nedjelje nas očekuje pravi ljetni 'zakuh'. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i do 40 stupnjeva, a ni noću neće biti puno lakše – očekuju se minimalne temperature iznad 25 stupnjeva, što mnogima otežava san", rekao je Ivan Güttler za RTL.
Tijekom toplinskog vala zaštitite se boravkom u klimatiziranim prostorima ili na sjenovitim mjestima, izbjegavajući fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana (od 10 do 16 sati).
Pijte dovoljno vode, čak i ako ne osjećate žeđ te izbjegavajte alkohol i kofein. Nosite laganu, svijetlu odjeću i koristite kreme s visokim zaštitnim faktorom.
Redovito provjetravajte prostorije u ranim jutarnjim ili večernjim satima kada je temperatura niža.
Ako osjetite vrtoglavicu ili slabost, odmah potražite hladovinu i medicinsku pomoć ako je potrebno.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas