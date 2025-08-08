Oglas

dhmz izdao upozorenja

Počinje toplinski val: Temperature rastu do 37, evo kad se očekuje vrhunac

author
N1 Info
|
08. kol. 2025. 08:25
PXL_190725_135701545
David Jerkovic/PIXSELL

Toplinski val prvo kreće na riječkom području, a sutra će zahvatiti i ostatak Hrvatske.

Temperature do 37 stupnjeva!

Vedro i sunčano. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, a na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ujutro i navečer mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 °C. Iduća tri dana bit će pretežno sunčano, stabilno i vruće.

Vjetar na kopnu većinom slab, u ponedjeljak mjestimice umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, u ponedjeljak bura.

Dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 °C. Prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za iduće dane.

Toplinski val na cijeloj obali

"I sljedećih dana na kopnu sunčano i vruće, pri čemu će u će opasnost od vrućine biti velika, s dnevnom temperaturom i do 37 °C. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeveroistočni. I na Jadranu će vikend i početak novoga tjedna obilježiti sunce, vedrina i dnevna vrućina te tople i vrlo tople noći, u ponedjeljak većinom i bura.

Toplinski val koji može djelovati na zdravlje proširit će se na cijelu obalu i vrhunac dosegnuti u ponedjeljak, čak uz crveno upozorenje - najvišeg moguće stupnja.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a, a prenosi Večernji.

Toplinski val na riječkom području počinje danas, a sutra će zahvatiti i ostatak Hrvatske. Za nedjelju DHMZ upozorava na veliku opasnost od vrućine, a najgore će biti u ponedjeljak kada je za cijelo područje uz Jadran izdan najveći stupanj upozorenja.

toplinski val 10.8.
DHMZ

Pravi ljetni "zakuh"

Jučer je i ravnatelj DHMZ-a upozorio na velike vrućine koje nam slijede. "Od nedjelje nas očekuje pravi ljetni 'zakuh'. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i do 40 stupnjeva, a ni noću neće biti puno lakše – očekuju se minimalne temperature iznad 25 stupnjeva, što mnogima otežava san", rekao je Ivan Güttler za RTL.

Tijekom toplinskog vala zaštitite se boravkom u klimatiziranim prostorima ili na sjenovitim mjestima, izbjegavajući fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana (od 10 do 16 sati).

Pijte dovoljno vode, čak i ako ne osjećate žeđ te izbjegavajte alkohol i kofein. Nosite laganu, svijetlu odjeću i koristite kreme s visokim zaštitnim faktorom.

Redovito provjetravajte prostorije u ranim jutarnjim ili večernjim satima kada je temperatura niža.

Ako osjetite vrtoglavicu ili slabost, odmah potražite hladovinu i medicinsku pomoć ako je potrebno.

Teme
DHMZ ivan guttler prognoza vrijeme

