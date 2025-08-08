"I sljedećih dana na kopnu sunčano i vruće, pri čemu će u će opasnost od vrućine biti velika, s dnevnom temperaturom i do 37 °C. Vjetar slab, u ponedjeljak do umjeren sjeveroistočni. I na Jadranu će vikend i početak novoga tjedna obilježiti sunce, vedrina i dnevna vrućina te tople i vrlo tople noći, u ponedjeljak većinom i bura.