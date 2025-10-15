Oglas

KAŠTELA I SKRADIN

STEM tjedan u Dalmaciji: Znanost, igra i inovacija za sve generacije

N1 Info
15. lis. 2025. 16:50
U sklopu projekta STEM za sve 2.0, Udruga Institut za STEM edukaciju i afterschool programe organizira niz besplatnih STEM događanja u Kaštelima i Skradinu, namijenjenih djeci, mladima i obiteljima.

Cilj ovih događanja je pokazati da STEM nisu samo roboti, već svijet mogućnosti koji potiče kreativnost, logičko razmišljanje i istraživački duh.

Sve ustanove – škole, vrtići i gradovi – koje žele postati dio projekta i organizirati vlastite STEM aktivnosti mogu se prijaviti i saznati više informacija na službenoj web stranici www.stemzasve.eu.

"Pozivamo sve građane Kaštela, Skradina i okolnih mjesta da nam se pridruže i otkriju koliko STEM može biti zabavan, poticajan i inspirativan", navode iz Instituta.

STEM
Udruga Institut za STEM edukaciju

Projekt STEM za sve 2.0, koji provodi Udruga Institut za STEM edukaciju i afterschool programe usmjeren je na promociju i unapređenje STEM obrazovanja s posebnim naglaskom na inkluziju djece s teškoćama i promociju STEM-a u ruralnim područjima.

Cilj je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih institucija kroz inovativne metode poučavanja, edukaciju edukatora te razvoj prilagođenih edukativnih radionica. Ciljna skupina su djeca i učenici koji će sudjelovati na aktivnostima u odgojno-obrazovnim ustanovama i javnim mjestima, kao i STEM edukatori,volonteri i partneri koji će kroz projekt steći nova znanja i alate za učinkovito provođenje STEM programa.

Utorak, 21. listopada 2025.

Kulturni centar Kaštel Lukšić, Trg hrvatske mladeži 1, Kaštel Lukšić

18:00 – 19:00

STEM natjecanje – prilika da djeca kroz igru i timski rad pokažu svoje znanje, kreativnost i rješenja pravih STEM izazova!

Srijeda, 22. listopada 2025.

OŠ kneza Trpimira, školsko igralište, Kaštel Gomilica (Ul. Eugena Kumičića, 21213)

18:00 – 19:00

STEM štand – istražite svijet znanosti kroz interaktivne aktivnosti, edukativne robotiće i igre koje potiču znatiželju i učenje.

Četvrtak, 23. listopada 2025.

Kulturni centar Grada Skradina, Antuna Bečića 2, Skradin

17:00 – 18:00

STEM štand – znanost na dohvat ruke! Posjetitelji svih uzrasta mogu otkriti čaroliju STEM-a kroz zabavu i edukativnu tehnologiju.

Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda plus unutar Poziva SF.2.4.06.04 "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a".

Teme
edukacija institut projekt stem

