GAF ILI KRIMINAL?
Zurovec prošli petak tvrdio da se sastao s Butkovićem i predstavnicima HŽ-a. Iz željeznica to demantiraju, a Butković kaže: Sastali smo se jučer!
Je li Dario Zurovec javno priznao političku korupciju izjavom da će mu Vlada pomoći da se njegova Sveta Nedelja željezničkom prugom poveže sa Zagrebom, Samoborom i ostatkom zagrebačkog prstena?
Naime, nakon prelaska u redove vladajuće većine je izjavio kako se nakon kave s premijerom odmah sastao s Hrvatskim željeznicama i resornim ministrom Olegom Butkovićem. Pritom je dodao da se u sljedećim mjesecima očekuje završetak projektiranja te ishođenje potrebnih dozvola za početak realizacije projekta. Kasnije je tu izjavu nazvao političkim gafom.
Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković tvrdi da to nije moguće kazneno djelo već "business as usual" u zemlji kakva je Hrvatska te da DORH može pozvati Andreja Plenkovića i Zurovca na razgovor, ali da to neće rezultirati ničime. Predsjednik Zoran Milanović kaže kako će Zurovec živjeti s posljedicama svoje odluke te da od DORH-a ne treba očekivati izvide budući da ga vodi "političar Turudić".
Bivši član Fokusa ovih je dana u fokusu zbog toga što je svoju ruku u Saboru obećao HDZ-u. Problem je što je javno priznao kako je to učinio kako bi se grad u kojem je gradonačelnik željeznički povezao, pa je potom otišao korak dalje i prošli petak izjavio kako je nakon kave s premijerom odmah imao i sastanak s Hrvatskim željeznicama i resornim ministrom Butkovićem te da će se sada taj projekt realizirati budući da mu je ranije uvijek "falio jedan papir". No ubrzo je povukao dio izjava.
"Što se tiče toga, meni je jasno da se... to je gaf... i ranije sam surađivao s Ministarstvom prometa", rekao je Zurovec.
Slično je reagirao i premijer Plenković, koji u cijeloj situaciji ne vidi ništa sporno.
"DORH bi trebao reagirati"
"On je sam rekao da je to gaf... dali smo Zagrebu dvije milijarde eura, nema tu diskriminacije", rekao je premijer.
Predsjednik Milanović poručio je da će Zurovec snositi političke posljedice svoje odluke, ali da od Državnog odvjetništva ne očekuje nikakvu reakciju.
"Pitajte Zurovca. On odgovara biračima. Živjet će s posljedicama svoje odluke. A Ivan Turudić je političar, instaliran od strane Plenkovića", izjavio je Milanović.
Iz SDP-a se ipak nadaju da bi DORH trebao reagirati.
"Radi se o tipičnom primjeru političke korupcije i mislim da će na to morati odgovoriti nadležne institucije", istaknuo je sugovornik iz SDP-a.
Odvjetnik Pavasović Visković kaže kako nije ništa novo da lokalne vlasti, koje su uz vladajuću stranku ili iz istog političkog tabora, lakše ostvaruju svoje projekte i interese od oporbe. Dodaje kako takvo javno priznanje političke trgovine nije ugodno čuti, ali smatra da je riječ o realnosti države manjkavih demokratskih standarda kakva je Hrvatska. Prema njegovu mišljenju, ovaj slučaj nema obilježja političke korupcije, odnosno političke kupovine.
"DORH bi posao trebao raditi i na temelju javnih izvora, a tu imamo ono što je Zurovec rekao. On je rekao: ja sam ušao u vladajuću većinu jer mislim da ću na taj način provesti svoje lokalne interese. DORH temeljem toga može napraviti analizu te rečenice i donijeti mišljenje o tome što se tu dogodilo ili se nije dogodilo. No, poznavajući naš sustav i pravo u dovoljnoj mjeri da mogu o tome govoriti, u kaznenopravnom smislu ovdje se nije dogodilo ništa. To je naš hrvatski "business as usual". Tako ova zemlja funkcionira i tako se cijela ta priča događa", kazao je Pavasović Visković.
"Nemamo saznanja o sastanku s gospodinom Zurovcem"
Novinar Telegrama Jasmin Klarić smatra da bi se cijela situacija ipak trebala detaljno provjeriti.
"Ako ti nedostaje jedan papir pa se on pojavi nakon tvog prelaska u vladajuću većinu, to je kazneno djelo."
Dodaje i kako bi DORH trebao reagirati i bez formalne kaznene prijave.
"To je sada javno. DORH ne reagira samo na kaznene prijave. Ako nema kaznenog djela, onda ćemo znati da je Zurovec govorio gluposti."
U međuvremenu, iz HŽ Infrastrukture tvrde da nikada nisu imali sastanak sa Zurovcem.
"Nemamo saznanja ni o kakvom sastanku s gospodinom Darijem Zurovcem, niti su predstavnici HŽ Infrastrukture sudjelovali na bilo kakvom sastanku s gospodinom Darijem Zurovcem", stoji u odgovoru.
Slično poručuju i iz HŽ Putničkog prijevoza.
"Predstavnici HŽ Putničkog prijevoza nisu održali sastanak s gradonačelnikom Svete Nedelje."
Sam Zurovec sada tvrdi da se sastao s ministrom Butkovićem, bez spominjanja Hrvatskih željeznica, ali ističe da je do tog sastanka došlo tek jučer, a ne ranije kako je prethodno govorio.
"Sastanak sam imao jučer u Ministarstvu prometa s resornim ministrom i državnim tajnikom. Raspravljali smo o varijantama rješenja."
"Komunikacija s nadležnim ministarstvom sastavni je dio mog rada"
Sastanak su potvrdili i iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
"U utorak, 10. ožujka 2026. održan je sastanak potpredsjednika Vlade RH i ministra Olega Butkovića i državnog tajnika Žarka Tušeka sa saborskim zastupnikom i gradonačelnikom Svete Nedelje Darijem Zurovcem. Na sastanku je Zurovec upoznat s aktivnostima koje se poduzimaju vezano uz mogućnosti revitalizacije željezničke veze između Zagreba i Samobora."
Pritom su dodali kako je riječ o projektu starom više od 12 godina koji još tada nije bio prihvaćen za financiranje iz europskih fondova te da u sastanku sa Zurovcem ne vide ništa sporno.
Nakon tog odgovora, Zurovec je "malo uobličio" onaj koji je prethodno dao.
"Komunikacija s nadležnim ministarstvom sastavni je dio mog rada već godinama i odvijala se kontinuirano kroz različita politička razdoblja. Sastajao sam se s njima u više navrata kroz protekle mandate. A kao što sam rekao, jučer sam se sastao s resornim ministrom i državnim tajnikom u Ministarstvu, gdje smo razgovarali o varijantama rješenja projekta."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare