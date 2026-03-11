Zurovec prošli petak tvrdio da se sastao s Butkovićem i predstavnicima HŽ-a. Iz željeznica to demantiraju, a Butković kaže: Sastali smo se jučer!

"DORH bi posao trebao raditi i na temelju javnih izvora, a tu imamo ono što je Zurovec rekao. On je rekao: ja sam ušao u vladajuću većinu jer mislim da ću na taj način provesti svoje lokalne interese. DORH temeljem toga može napraviti analizu te rečenice i donijeti mišljenje o tome što se tu dogodilo ili se nije dogodilo. No, poznavajući naš sustav i pravo u dovoljnoj mjeri da mogu o tome govoriti, u kaznenopravnom smislu ovdje se nije dogodilo ništa. To je naš hrvatski "business as usual". Tako ova zemlja funkcionira i tako se cijela ta priča događa", kazao je Pavasović Visković.