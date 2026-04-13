Što promjena vlasti u Mađarskoj znači za Hrvatsku? "Trebamo biti oprezni, ali i iskoristiti priliku"

Hrvatski promatrači u Mađarskoj Nikola Mažar i Mihael Zmajlović razgovarali su s našim Hrvojem Krešićem u Budimpešti i komentirali mađarske parlamentarne izbore iz kojih je kao gubitnik izašao Viktor Orban.
Mažar navodi da im ovo nisu prvi izbori na kojima su promatrači te da je hrvatska delegacija jedna od najboljih.
Zmajlović navodi da se u Mađarskoj vidjela neizvjesnost i napetost: "Na mladima se vidjelo koliko žele tu promjenu, ali bilo je neizvjesno hoće li Orban izvući u zadnji trenutak jedan od svoji aduta i mobilizirati svoje birače, ali to ipak nije uspjelo. Gospodarska situacija je bila presudna."
Mažar je rekao da se radi i o velikoj pobjedi za Europsku pučku stranku čiji je član Peter Magyar, novi mađarski premijer:
"Rezultati su dobri i za Hrvatsku i EU. Ono što je zanimljivo za nas je kada smo spomenuli da dolazimo iz Hrvatske vidjeli smo pozitivan pristup prema nama i prema Hrvatskoj i podršku Hrvatskoj za sve što radi."
Komentirali su i odnose Hrvatske i Mađarske te energetsku politiku: "Mislim da će tu Mađarska ostati vrlo dosljedna. Jasni su njihovi interesi, žele zadržati monopol u regiji i tu trebamo biti vrlo oprezni. Dobro je da pušu novi vjetrovi i moguće da će ti odnosi biti više prijateljski i normalniji. Trebalo bi iskoristiti priliku i pokušati dio operacija Ine vratiti u hrvatske ruke", smatra Zmajlović.
