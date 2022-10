Što saborski zastupnici kažu na najave da bi im se plaće mogle povećati?

Podijeli:







Saborski zastupnici rekli su u četvrtak da nisu računali koliko bi im porasla plaća uspiju li sindikati ispregovarati veću osnovicu, niti pokazali pretjeran interes za njen rast, no smatraju da bi se trebala obračunavati drugačije nego državnim službenicima i namještenicima.

Uspiju li sindikati ispregovarati veću osnovicu za obračuna plaća, rast će i plaće državnih, lokalnih i pravosudnih dužnosnika, a među njima i predsjednicima Republike, Sabora, Vlade i saborskim zastupnicima.

Arsen Bauk (SDP) kazao je novinarima u Saboru da nije računao koliko bi mu plaća bila veća ako sindikati uspiju s Vladom ispregovarati veću osnovicu. „Što se tiče Vladinih ideja, smatramo da bi plaća dužnosnika trebala biti vezana uz medijalnu plaću, a ne uz ono što sindikalni lideri svojim vještinama uspiju ispregovarati s Vladom, koja bi čak bila i u nekom blagom sukobu interesa ako bi pregovarala o svojoj plaći”, rekao je Bauk.

No, kaže Bauk, “svijet je pun nelogičnosti, tako da bi to bila još jedna”. Dodao je i da, ako u proračunu postoji mogućnost da se izađe u susret i ako postoje društveni razlozi, što mogu biti inflacija i manjak zaposlenih pa da se na taj način motiviraju, to su elementi koji mogu utjecati da takva odluka bude pozitivna. Naravno, i pred izbore uvijek popuste sindikatima, a onda dođemo mi pa moramo krpati te njihove rupe, ali, Bože moj, to nam je sudbina, kazao je.

Nemam dovoljno informacija da bih mogao decidirano reći treba li Vlada izaći u susret sindikatima, ali ako imaju za nacionalne stadione, onda valjda imaju i za liječnike, učitelje i ostale koji zaslužuju više, poručio je Bauk.

Hrvoje Zekanović (HDS) smatra da danas u javnim i državnim službama imamo negativnu selekciju zbog niskih plaća i svi ti ljudi koji mogu u realnom sektoru zaraditi više ne odlučuju se za politiku. Meni je moja plaća dovoljna, a zaslužim svaku lipu, redovit sam na sjednicama i radim čitav dan, napomenuo je.

„A pitao bih mostovce koji su u kampanji 2016. tražili da plaća zastupnicima bude deset tisuća kuna, pa neka sada malo Božo Petrov i Nikola Grmoja kažu što misle o svojoj udarnoj temi tadašnje kampanje, a sada šute kao zaliveni”, kazao je Zekanović.

Miro Bulj (Most) ističe da uopće nije razmišljao o tome hoće li mu i koliko biti viša plaća izbore li se sindikati za svoje zahtjeve. „Što se tiče Zekanovićevih primjedbi na naše zahtjeve iz kampanje, neka se ograniči plaća. On je sada u većini, on je Plenkovićev flaster i neka mu time uvjetuje svoju ruku sada kada ga je angažirao kada je Čačić izašao iz većine. Mi ćemo podržati taj prijedlog”, uzvratio je Bulj na Zekanovićeve prozivke.

